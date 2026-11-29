Craques do vôlei, Jaqueline e Brait celebram tetra do Palmeiras na Libertadores
Jogadoras são torcedoras declaradas do alviverde; o medalhista olímpico Felipe Wu e o paralímpico Cristian Ribera também comemoram
A conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Palmeiras, no último sábado (28), reverberou além do mundo do futebol. A bicampeã olímpica de vôlei Jaqueline e a medalhista de prata Camila Brait, torcedoras declaradas do alviverde, registraram nas redes sociais a comemoração do título.
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Jaqueline tem forte presença nas redes sociais e costuma interagir bastante com os seguidores. Após o jogo entre Palmeiras e Estudiantes, ela publicou fotos em que aparece comemorando, vestida com a camisa do time paulista.
— Campeão da Libertadores!! Cadê meus palmeirenses? — escreveu.
Bicampeã olímpica de vôlei, Jaque participou das conquistas das medalhas de ouro da seleção feminina nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012. Após anunciar sua aposentadoria em 2018, a atleta retornou às quadras e defendeu o Pinheiros na Superliga B 2025/2026, na campanha que levou a equipe de volta à elite do vôlei nacional.
A líbero Camila Brait, que conquistou a prata olímpica com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio 2020, publicou vídeos da comemoração em família. Nos stories do Instagram, ela aparece vestindo a camisa do Palmeiras, cantando o hino do clube e "perturbando" o marido corintiano.
— Adianta agourar? Não adianta!! Respeita o maior! — ela diz, nos vídeos publicados.
Brait se aposentou do vôlei profissional após o encerramento da Superliga feminina 2025/2026, após 18 anos defendendo o Osasco.
Palmeirenses da neve e do tiro
A conquista não reverberou apenas no mundo do vôlei. O medalhista de prata do esqui cross-country nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina, Cristian Ribera, é um palmeirense dos mais apaixonados e também registrou as comemorações do tetra. O atleta costuma frequentar os jogos da equipe no Nubank Parque e tem um porco tatuado no antebraço, em referência ao mascote do Palmeiras.
Felipe Wu, medalhista de prata do tiro esportivo nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, foi mais discreto, mas também deixou seu registro de comemoração do título. O atleta compartilhou um post da conta oficial do Palmeiras no Instagram, com a imagem do porco fazendo o sinal de silêncio e a frase "Não grita".
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