João Fonseca lidera confronto diante de rival na Copa Davis
Número 1 do Brasil venceu duas de três partidas contra Botic van de Zandschulp
Atual 13ª do ranking da Copa Davis, a Holanda será a adversária do Brasil na primeira fase dos Qualifiers, em fevereiro de 2027. Número 1 do país e 46º do mundo, João Fonseca, de 20 anos, conhece bem o principal tenista do país rival, Botic van de Zandschulp, de 31 e 40º do planeta.
➡️Na Davis, Carlos Alcaraz vê outro título inédito no horizonte
➡️Bia Haddad projeta retorno ao tênis em 2027 após pausa na carreira
E foi justamente na principal competição entre países do tênis mundial que os dois adversários mediram forças pela primeira vez. O duelo aconteceu em 2024, e o brasileiro, então aos 18 anos e 158º do mundo, venceu por 6/4 e 7/6 (3). No ano seguinte, no ATP 250 de Bruxelas, Botic deu o troco em João Fonseca, por 7/5 e 7/6 (2). Já no terceiro e mais recente embate, na estreia do Masters 1000 de Cincinnati, em agosto, outro tie-break e novo triunfo do carioca: 6/4 e 7/6 (2). Todos os três confrontos entre ambos foram na quadra rápida.
João Fonseca se machucou logo após jogo mais recente
Aliás, logo após a vitória sobre Zandschulp no torneio em solo americano, há quase três meses, o número 1 do Brasil sofreu a lesão no abdômen que o fez desistir do US Open. O último Grand Slam da temporada começaria na semana seguinte.
Sem nenhum título no currículo e derrotas nas três finais que disputou até hoje, Botic venceu 29 e perdeu outras 25 partidas em 2026. João Fonseca, por sua vez, somou 20 triunfos em 33 jogos na atual temporada.
Tal como o Brasil, a Holanda tem dois top 100. Além de Botic, o outro tenista nesse grupo é Tallon Griekspoor, de 30 anos e 50º do mundo, que nunca enfrentou João Fonseca. Já o segundo melhor brasileiro da atualidade é Thiago Wild, que subiu 13 posições na última atualização e é o 88º. O tenista paranaense, de 26 anos, perdeu o único jogo que teve contra o principal tenista holandês: nas quartas de final ATP 250 Kitzbuhel, em 2025, no saibro.
Mais LANCE!
Brasil conhece adversário de estreia na Copa Davis 2027
Duelo da 1ª rodada dos Qualifiers será em fevereiro, com data entre 5 e 7, após o Australian Open
Na Davis, Carlos Alcaraz vê outro título inédito no horizonte
Número 3 do mundo vence com facilidade o britânico Arthur Fery
Rafael Jodar se impõe na Copa Davis, e Espanha se aproxima da final
Fenômeno espanhol supera o experiente Cameron Norrie por 2 sets a 0 em Bolonha
Alcaraz treina e fica à disposição da Espanha na Copa Davis
Espanhol foi poupado nas quartas de final e está à disposição para enfrentar a Grã-Bretanha neste sábado
Alcaraz se surpreende com aposentadoria de Márquez: 'Não, caramba'
Tenista recebeu a notícia do adeus do compatriota às pistas durante a disputa da Copa Davis
Bia Haddad projeta retorno ao tênis em 2027 após pausa na carreira
Brasileira passou por cirurgia no ombro esquerdo; retorno às competições deve acontecer entre março e abril
Sem Carlos Alcaraz, Espanha avança à semifinal da Copa Davis
Atual número 3 foi poupado do duelo de duplas em Bolonha, na Itália
Rafael Nadal critica 'pais em segundo plano' em sua carreira
Tenista ressaltou a influência de seus pais em sua educação, para além dos impactos de Toni Nadal
Guto Miguel bate boca com italiano após vitória em Challenger
Brasileiro de 17 anos venceu Matteo Covato por 2 sets a 1 e avançou às oitavas em El Salvador
Às voltas com lesões, João Fonseca está no top 5 dos que menos jogaram
Número 1 do Brasil, tenista carioca disputou 18 torneios nas últimas 52 semanas
Sem Sinner, Itália defende hegemonia contra Alcaraz e Zverev na Copa Davis 2026
Final 8 começa nesta terça-feira (24), em Bolonha, com oito seleções na disputa pelo título; Brasil já garantiu presença na fase qualificatória de 2027
Natália Guitler vence Ronaldo Fenômeno no tênis e faz craque pagar flexões
Campeã mundial de teqball superou o ex-jogador em partida de duplas
Cirurgia de Sinner abre caminho para Alcaraz subir no ranking
Afastamento do italiano se prolongará por pelo menos três meses e espanhol tem chance de assumir a vice-liderança
Sinner passa por cirurgia bem-sucedida no joelho e está fora do Australian Open
Italiano foi operado na Finlândia e período de recuperação é de pelo menos três meses
Sinner decide operar joelho e deve perder Australian Open 2027
De acordo com a imprensa italiana, o tenista viajou à Finlândia para realizar procedimento
Opinião: Carlos Alcaraz, em forma, sobra no circuito mundial
Número 3 do mundo, espanhol derrotou o líder do ranking em Turim
Alcaraz derruba número 1 do mundo e conquista seu primeiro ATP Finals
Espanhol salva três set points na decisão e encerra a temporada com 14 vitórias consecutivas
Alcaraz vira sobre Ben Shelton e vai à decisão do ATP Finals
Número 3 do mundo saiu atrás, mas buscou recuperação e chega a 13 jogos invicto
Carlos Alcaraz vence e atinge marca histórica no ATP Finals
Espanhol superou Flavio Cobolli e encerrou a fase de grupos invicto