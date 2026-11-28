Macris passa por exames após choque em jogo da Superliga
Levantadora grávida deixou a quadra chorando e foi ao hospital após partida entre Praia Clube e Osasco; clube confirma que ela e o bebê estão bem
Durante a partida entre Praia Clube e Osasco pela Superliga Feminina de vôlei, a levantadora Macris sofreu um choque com a jogadora Natinha no terceiro set, o que a fez deixar a quadra chorando. A atleta, que está grávida, foi encaminhada ao hospital para exames por precaução, e o clube informou que tanto ela quanto o bebê passam bem.
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O incidente aconteceu em uma disputa de bola no terceiro set da partida realizada no ginásio do UTC, em Uberlândia (MG). Após a colisão com Natinha, Macris colocou a mão na barriga, agachou-se na quadra, e a arbitragem interrompeu o jogo imediatamente para atendimento médico.
Mesmo após receber atendimento em quadra, a levantadora não conseguiu continuar e foi para o banco de reservas, visivelmente abalada. Logo depois, acompanhada pela equipe médica do Praia Clube, ela seguiu para os vestiários e deixou o ginásio acompanhada dos médicos do clube, do seu médico particular e do marido.
No hospital, Macris passou por exames para garantir a segurança dela e do bebê. A assessoria do Praia Clube confirmou que ambos estão bem e que a ida ao hospital foi uma medida preventiva.
Praia Clube vence e assume vice-liderança
Em quadra, o Praia Clube venceu o Osasco por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/20 e 25/20. A central Lanna, com 19 bolas no chão, foi a maior pontuadora da equipe. Com o resultado, o Praia ultrapassou o Sesi Bauru e o Minas e assumiu a vice-liderança da Superliga, com 20 pontos.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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