Paulo Ricardo Melo garantiu a medalha de prata na categoria até 58 kg do Grand Prix Final de taekwondo, realizado em Astana, Cazaquistão, neste domingo. O brasileiro venceu três das quatro lutas, incluindo a do atual campeão olímpico, mas foi superado na decisão pelo iraniano Abolfazl Zandi, número 1 do mundo.

➡️Maria Clara Pacheco é ouro no GP de Taekwondo e fecha ano 100%

O Grand Prix Final de Astana reuniu os melhores atletas da temporada, e o Brasil voltou ao pódio após o ouro de Maria Clara Pacheco no sábado. Paulo Ricardo Melo, conhecido como Paulinho, de 29 anos, conquistou sua primeira medalha em uma etapa de Grand Prix, após ter sido bronze no Mundial de 2019 na categoria até 54 kg, que não está no programa olímpico.

continua após a publicidade

Paulinho iniciou sua campanha nas oitavas de final dominando o canadense Nicholas Hoefling, 7º do mundo, com parciais de 14/7 e 22/6. Nas quartas, venceu o sul-coreano Park Tae-Joon, atual campeão olímpico e número 2 do ranking mundial, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/6, marcando sua primeira vitória contra Park em quatro confrontos.

Na semifinal, o brasileiro superou o vice-campeão olímpico azeri Gashim Magomedov por 2 a 0, com parciais de 8/1 e 21/9, garantindo vaga na decisão. Na final, porém, o iraniano Abolfazl Zandi confirmou sua condição de número 1 do mundo e campeão mundial ao vencer Paulinho por 2 a 0, com parciais de 7/2 e 21/8.

continua após a publicidade

Paulinho destacou a importância da medalha, ressaltando que tentava esse resultado há sete anos e que encerra sua temporada com satisfação pela performance diante dos 16 melhores do mundo.

Além de Paulo Ricardo Melo, o Brasil quase conquistou outra medalha com Milena Titoneli, número 10 do mundo na categoria até 67 kg. A vice-campeã mundial venceu a sul-coreana Hong Hyu-rim e a chinesa Song Jie nas fases iniciais, ambas por 2 a 0. Na semifinal, sofreu uma virada contra a húngara Viviana Marton, número 1 do mundo e atual campeã olímpica e mundial, em disputa apertada.

continua após a publicidade

Na disputa pelo bronze, Milena foi derrotada no último segundo do terceiro round pela sul-coreana Kwak Minju, terminando em quarto lugar com parciais de 17/8, 5/16 e 11/10.

A brasileira Maria Clara Pacheco após conquistar o título do Grand Prix Final de Taekwondo (Foto: World Taekwondo)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.