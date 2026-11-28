Um saque fora do comum chamou a atenção durante o clássico entre Cruzeiro e Minas, pela Superliga Masculina de Vôlei. Na última sexta-feira (27), o ponteiro argentino Armoa Morel tentou colocar a bola em jogo, mas exagerou na força e mandou a bola diretamente para a arquibancada do Ginásio do Riacho, em Contagem (MG).

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O episódio aconteceu no primeiro set da partida, válida pela sexta rodada da competição. A bola ganhou muita altura após o contato com a mão do argentino e atingiu uma bandeira da torcida pendurada na arquibancada. O lance quase atingiu um torcedor e arrancou um sorriso do próprio jogador.

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BIZARRO, quase acertou o telão com o placar 🤣 #VoleiNoSporTV https://t.co/kepr7IB2KD — Portal Vôlei Brasil 🏐🇧🇷 (@portal_volei) November 28, 2026

Apesar do lance inisutado, Armoa Morel foi um dos principais destaques do Cruzeiro na vitória por 3 sets a 2 (25/22, 17/25, 25/23, 22/25 e 16/14), com 15 pontos. Mesmo com a derrota, o líder em pontuação foi o oposto Bryan, do Minas, com 23 acertos.

O resultado manteve o Cruzeiro na liderança da Superliga masculina, com 20 pontos e sete vitórias em oito jogos. Do outro lado, o Minas, que teve sua invencibilidade quebrada após seis jogos, aparece em terceiro lugar, com 15 pontos.

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O argentino Armoa Morel, do Sada Cruzeiro, encara o bloqueio do Minas durante partida da Superliga masculina de vôlei (Foto: Sada Cruzeiro)

Maique dá susto e sai de maca

Outro lance que chamou a atenção do torcedor, mas desta vez gerando preocupação, envolveu o líbero Maique, do Minas e da Seleção Brasileira. No final do primeiro set, o jogador girou o corpo sozinho em momento de ataque do adversário e caiu com dores no joelho esquerdo. Maique saiu de quadra carregado, direto para a maca, e foi conduzido para o hospital.

Segundo a assessoria do Minas, Maique "já está sob os cuidados do departamento médico do clube e fará exames nos próximos dias para confirmar o diagnóstico".

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.