Jogador do Cruzeiro erra saque e manda a bola à arquibancada
Argentino Armoa Morel protagonizou lance inusitado durante clássico contra o Minas, na última sexta-feira (27)
Um saque fora do comum chamou a atenção durante o clássico entre Cruzeiro e Minas, pela Superliga Masculina de Vôlei. Na última sexta-feira (27), o ponteiro argentino Armoa Morel tentou colocar a bola em jogo, mas exagerou na força e mandou a bola diretamente para a arquibancada do Ginásio do Riacho, em Contagem (MG).
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O episódio aconteceu no primeiro set da partida, válida pela sexta rodada da competição. A bola ganhou muita altura após o contato com a mão do argentino e atingiu uma bandeira da torcida pendurada na arquibancada. O lance quase atingiu um torcedor e arrancou um sorriso do próprio jogador.
BIZARRO, quase acertou o telão com o placar 🤣 #VoleiNoSporTV https://t.co/kepr7IB2KD— Portal Vôlei Brasil 🏐🇧🇷 (@portal_volei) November 28, 2026
Apesar do lance inisutado, Armoa Morel foi um dos principais destaques do Cruzeiro na vitória por 3 sets a 2 (25/22, 17/25, 25/23, 22/25 e 16/14), com 15 pontos. Mesmo com a derrota, o líder em pontuação foi o oposto Bryan, do Minas, com 23 acertos.
O resultado manteve o Cruzeiro na liderança da Superliga masculina, com 20 pontos e sete vitórias em oito jogos. Do outro lado, o Minas, que teve sua invencibilidade quebrada após seis jogos, aparece em terceiro lugar, com 15 pontos.
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Maique dá susto e sai de maca
Outro lance que chamou a atenção do torcedor, mas desta vez gerando preocupação, envolveu o líbero Maique, do Minas e da Seleção Brasileira. No final do primeiro set, o jogador girou o corpo sozinho em momento de ataque do adversário e caiu com dores no joelho esquerdo. Maique saiu de quadra carregado, direto para a maca, e foi conduzido para o hospital.
Segundo a assessoria do Minas, Maique "já está sob os cuidados do departamento médico do clube e fará exames nos próximos dias para confirmar o diagnóstico".
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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