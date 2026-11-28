A América é verde! Com gol de Sosa, Palmeiras vence o Estudiantes e conquista o tetra da Libertadores
Com herói improvável, Verdão faz 1 a 0 no time argentino e conquista a quarta taça do torneio continental
A América é verde mais uma vez! O Palmeiras buscou, sofreu, mas venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ramón Sosa, surpresa entre os titulares de Abel Ferreira, marcou o único gol do jogo para garantir o tetra da Libertadores.
Mais uma vez, o Verdão tem um herói improvável na conquista da Glória Eterna. Depois de Breno Lopes, em 2020, e Deyverson, em 2021, em 2026, o paraguaio crava seu nome na história alviverde.
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Com o resultado, o Palmeiras amplia sua galeria de títulos continentais e reforça sua posição entre os clubes mais vitoriosos da história da Libertadores. O clube alviverde conquistou as taças de 1999, 2020, 2021 e 2026.
Primeiro tempo truncado
Um primeiro tempo morno no Estádio Centenário. O Palmeiras teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A primeira finalização perigosa, porém, foi do Estudiantes. Após cobrança de escanteio, a equipe argentina levou perigo, mas a bola passou por cima do gol.
Aos poucos, o time de Abel Ferreira conseguiu avançar suas linhas e pressionar os argentinos, que responderam com maior intensidade física, provocações e faltas. Aos 44 minutos, Lucas Evangelista avançou pela esquerda, fez boa jogada individual e finalizou. A bola desviou em Rojo antes de acertar a trave.
O Palmeiras ainda recebeu três cartões amarelos na etapa inicial: Carlos Miguel, Giay e Flaco López.
Sosa faz o gol do título alviverde
O Palmeiras voltou sem Piquerez e com Arthur para a etapa complementar. Disposto a não levar a final para a prorrogação, foi para cima do Estudiantes e, aos 6 minutos, conseguiu abrir o marcador, com Sosa, a surpresa no ataque alviverde para a decisão. Na jogada, Marlon Freitas tocou para Arthur na esquerda, que dominou e cruzou. O paraguaio, livre de marcação, apareceu no meio da área para abrir o marcador.
Após o gol, o Verdão deu uma leve recuada e viu o Estudiantes ir para cima. Cetré tentou de bicicleta aos 10. Depois, tentou novamente aos 28 e viu Carlos Miguel fazer grande defesa.
Aos 31, Abel Ferreira saca Flaco e Sosa e coloca Vitor Roque e Mauricio, descansados para não deixar o Palmeiras perder o ritmo.
Mas o Estudiantes não desistia e forçava as bolas no ataque. Aos 38 e 39, duas tentativas perigosas. Uma delas acertou a rede pelo lado de fora e, a outra, Carlos Miguel salvou. E não dava mais tempo. Verdão conquista a Glória Eterna!
Ficha técnica:
🟢⚪ PALMEIRAS 1 x 0 ESTUDIANTES 🔴⚪
🏆 Competição: Copa Libertadores (final)
🏟️ Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)
📅 Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 17h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Flaco López, Giay, Carlos Miguel, Barboza e Abel Ferreira (Palmeiras) | González Pírez, Tiago Palacios, Rojo, Meza e Núñez (Estudiantes)
🟥 Cartões vermelhos: Não houve
Arbitragem
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Gol
⚽ Ramón Sosa, aos seis minutos do segundo tempo (Palmeiras)
🟢⚪ Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur); Jhon Arias (Andreas Pereira), Ramón Sosa (Maurício) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira
🔴⚪ Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pírez (Tomás Palacios) e Marcos Rojo; Eros Mancuso (Meza), Ezequiel Piovi, Alexis Castro (Pérez) e Gastón Benedetti (Cetré); Tiago Palacios e Joaquín Tobio Burgos (Tuco Correa); Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina
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