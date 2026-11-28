A América é verde mais uma vez! O Palmeiras buscou, sofreu, mas venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ramón Sosa, surpresa entre os titulares de Abel Ferreira, marcou o único gol do jogo para garantir o tetra da Libertadores.

Mais uma vez, o Verdão tem um herói improvável na conquista da Glória Eterna. Depois de Breno Lopes, em 2020, e Deyverson, em 2021, em 2026, o paraguaio crava seu nome na história alviverde.

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Com o resultado, o Palmeiras amplia sua galeria de títulos continentais e reforça sua posição entre os clubes mais vitoriosos da história da Libertadores. O clube alviverde conquistou as taças de 1999, 2020, 2021 e 2026.

Primeiro tempo truncado

Um primeiro tempo morno no Estádio Centenário. O Palmeiras teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A primeira finalização perigosa, porém, foi do Estudiantes. Após cobrança de escanteio, a equipe argentina levou perigo, mas a bola passou por cima do gol.

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Aos poucos, o time de Abel Ferreira conseguiu avançar suas linhas e pressionar os argentinos, que responderam com maior intensidade física, provocações e faltas. Aos 44 minutos, Lucas Evangelista avançou pela esquerda, fez boa jogada individual e finalizou. A bola desviou em Rojo antes de acertar a trave.

O Palmeiras ainda recebeu três cartões amarelos na etapa inicial: Carlos Miguel, Giay e Flaco López.

Sosa faz o gol do título alviverde

O Palmeiras voltou sem Piquerez e com Arthur para a etapa complementar. Disposto a não levar a final para a prorrogação, foi para cima do Estudiantes e, aos 6 minutos, conseguiu abrir o marcador, com Sosa, a surpresa no ataque alviverde para a decisão. Na jogada, Marlon Freitas tocou para Arthur na esquerda, que dominou e cruzou. O paraguaio, livre de marcação, apareceu no meio da área para abrir o marcador.

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Após o gol, o Verdão deu uma leve recuada e viu o Estudiantes ir para cima. Cetré tentou de bicicleta aos 10. Depois, tentou novamente aos 28 e viu Carlos Miguel fazer grande defesa.

Aos 31, Abel Ferreira saca Flaco e Sosa e coloca Vitor Roque e Mauricio, descansados para não deixar o Palmeiras perder o ritmo.

Mas o Estudiantes não desistia e forçava as bolas no ataque. Aos 38 e 39, duas tentativas perigosas. Uma delas acertou a rede pelo lado de fora e, a outra, Carlos Miguel salvou. E não dava mais tempo. Verdão conquista a Glória Eterna!

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Ficha técnica:

🟢⚪ PALMEIRAS 1 x 0 ESTUDIANTES 🔴⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores (final)

🏟️ Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

📅 Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

⏰ Horário: às 17h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Flaco López, Giay, Carlos Miguel, Barboza e Abel Ferreira (Palmeiras) | González Pírez, Tiago Palacios, Rojo, Meza e Núñez (Estudiantes)

🟥 Cartões vermelhos: Não houve

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gol

⚽ Ramón Sosa, aos seis minutos do segundo tempo (Palmeiras)

🟢⚪ Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur); Jhon Arias (Andreas Pereira), Ramón Sosa (Maurício) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira

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🔴⚪ Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pírez (Tomás Palacios) e Marcos Rojo; Eros Mancuso (Meza), Ezequiel Piovi, Alexis Castro (Pérez) e Gastón Benedetti (Cetré); Tiago Palacios e Joaquín Tobio Burgos (Tuco Correa); Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina