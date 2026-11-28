Estevão vira assunto no exterior após vexame do Chelsea: 'Não vai'
O Chelsea foi derrotado pelo Nottingham Forest por 3 a 2 nesta sexta-feira (27)
O Chelsea foi derrotado pelo Nottingham Forest por 3 a 2 nesta sexta-feira (27), pela Premier League, e Estevão virou assunto entre os torcedores nas redes sociais. O brasileiro não saiu do banco de reservas durante os 90 minutos, e a decisão de Xabi Alonso foi questionada após mais um tropeço da equipe.
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Com o resultado, o Chelsea chegou à terceira derrota consecutiva no Campeonato Inglês e caiu para a oitava posição, com 16 pontos. A sequência negativa aumentou a pressão sobre o treinador, enquanto torcedores cobraram mais oportunidades para Estevão, especialmente diante do desempenho da equipe.
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Veja a repercussão:
Tradução: Estevão, seu talento é grande demais para apodrecer aqui, por favor, apenas saia, como alguém que ama futebol, isso é simplesmente errado.
Tradução: Alonso precisa tomar decisões ousadas ou será demitido em breve, pois esses donos e diretores vão jogar a culpa nele. Ele precisa deixar Palmer no banco e escalar Estevão. Barco no lugar de Henderson. Fofana não deveria estar na lista de convocados para o jogo.
Tradução: O único pecado de Alonso é não dar nenhum minuto a Estevão; tudo o resto é INTEIRAMENTE culpa dos jogadores inúteis que temos (especialmente Fofana).
Se você falar em "Alonso demitido", isso na verdade não vai resolver o problema.
Tradução: Completamente perdido. Fofana não tinha nada que começar esse jogo. Rogers deveria ter saído. Dê uma chance ao Barco e tire aquele velho de cena. Estevão precisa jogar! Se esse garoto for embora, walaahi, eu não vou perdoar o Alonso.
Tradução: @ChelseaFC isto é para o Xabi Alonso - Nunca mais jogue com o Fofana. Congele-o e tire-o do elenco neste dezembro - Tenha coragem, coloque o Aaron Anselmino no time titular - O Henderson nunca deveria jogar tanto assim - Nunca mais escale o Welbeck em vez do Emegha - ESCALE O ESTEVAO
Tradução: Exatamente, e isso desde o início da temporada, mas ele joga todos os jogos 90min, mas com o Vini ele fazia o valentão. Estou começando a acreditar na teoria de que ele tem um problema com os brasileiros quando vejo o tratamento dado ao Estevão.
Tradução: Alonso precisa ter mais culhão. Ele quase nunca tira Palmer e Rogers de campo. Emegha nunca mais deveria ficar no banco até Pedro voltar. Estevao, Quenda, Palestra e Barco deveriam jogar mais vezes como titulares.
Tradução: Preciso que o Cole Palmer saia do Chelsea em janeiro. O cara não dá a mínima e é um jogador ruim. Aquela temporada 23/24 foi só um pico roxo esquisito. Desde então ele virou um dos maiores problemas daquele time do Chelsea. Livrem-se dele e deem os minutos dele ao Estevao
Como foi a partida?
O Nottingham Forest começou melhor e abriu o placar logo aos quatro minutos, com um golaço de Igor Jesus. Após cruzamento de Muñoz pela direita, o brasileiro acertou um voleio no ângulo esquerdo de Dibu Martínez e colocou os donos da casa em vantagem. No início do segundo tempo, Gibbs-White ampliou de pênalti, após falta sofrida por Delap. O Chelsea reagiu aos nove minutos, com Emegha, que havia entrado no intervalo, diminuindo a diferença.
Aos 27 minutos, Gibbs-White voltou a marcar e deixou o Forest com dois gols de vantagem, aproveitando passe de Schlager dentro da área. O Chelsea ainda tentou buscar o resultado e voltou a balançar as redes aos 43 minutos, quando Emegha marcou de cabeça e anotou seu segundo gol na partida. Apesar da pressão nos minutos finais, a equipe londrina não conseguiu chegar ao empate e saiu de campo com a derrota por 3 a 2.
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