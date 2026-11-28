AO VIVO: acompanhe Palmeiras x Estudiantes na final da Libertadores
Brasileiros e argentinos se enfrentam logo mais, às 17h (de Brasília), em Montevidéu-URU
É dia de decisão! Palmeiras e Estudiantes entram em campo neste sábado, às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores de 2026, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A equipe comandada por Abel Ferreira busca o quarto título do torneio continental de sua história, enquanto o time argentino tenta o pentacampeonato.
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Para chegar à final, o Palmeiras eliminou Fluminense, LDU-EQU e Cerro Porteño-PAR no mata-mata. O caminho do rival teve Universidad Católica-BOL e depois dois rivais brasileiros: Corinthians e Flamengo.
O Lance! traz todas as informações do pré-jogo diretamente do Uruguai sobre esse duelo em busca da Glória Eterna. Acompanhe:
EM ATUALIZAÇÃO
POV: Clicando a #FamíliaPalmeiras antes da final! 📸🐷 #PelaGlóriaEtern4 https://t.co/sag0eIPy3K— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026
A capital uruguaia volta a receber a #FamíliaPalmeiras em uma decisão de #Libertadores! 💚🇺🇾 #PelaGlóriaEtern4 https://t.co/NfBR2buJzz— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026
O Palmeiras volta ao Estádio Centenário para disputar mais uma final de Libertadores. Em 2021, o palco recebeu a decisão contra o Flamengo, marcada pelo gol de Deyverson, herói improvável da conquista que garantiu ao clube alviverde seu terceiro título continental. Leia mais.
➡️ Entre antigos e novos heróis, Palmeiras muda caminho à final da Libertadores
Registros alviverdes pela cidade da grande final 🤩🐷 #PelaGlóriaEtern4 https://t.co/MCVnt1t9SH— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026
Por todos nós, pelo nosso sonho 👊💚 Juntos em busca de mais um capítulo da nossa história! AVANTI, PALESTRA! 🐷 #PelaGlóriaEtern4 https://t.co/mXHdrYmOaC— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026
Juntos pelo mesmo 𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑰𝑽𝑶! 🟢 #PelaGlóriaEtern4 https://t.co/5akWfFijRJ— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026
Palmeiras deixará o hotel rumo ao estádio centenário por volta das 14h30. Bola rola às 17h— Vitor Palhares (@_vitorpalhares) November 28, 2026
A provável escalação do Verdão para a final tem: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
➡️Palmeiras retorna a palco de conquista da Libertadores por consagração de Leila e Abel
Em busca do quarto título continental, o Verdão recebeu um voto de confiança de peso antes da decisão: Cafu. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o pentacampeão mundial apostou na vitória alviverde, arriscou um placar e destacou o trabalho desenvolvido por Abel Ferreira no clube. Leia mais.
Público liberado para entrar no estádio https://t.co/l6DvBFl8dm— Vitor Palhares (@_vitorpalhares) November 28, 2026
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