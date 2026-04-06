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Americana carrasca do Brasil em Olimpíadas, Jordan Larson se aposenta do vôlei

Ponteira quatro vezes medalhista olímpica se retira do esporte aos 39 anos

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/04/2026
20:59
Jordan Larson foi MVP dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (Foto: Reprodução)
imagem cameraJordan Larson, ouro e MVP nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (Foto: Reprodução)
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Vencedora de quatro medalhas olímpicas pela seleção norte-americana de vôlei, a ponteira Jordan Larson encerrou sua vitoriosa carreira aos 39 anos, no último sábado (4). A agora ex-jogadora se despediu das quadras pelo LOVB Nebraska, time da recém-criada liga profissional dos Estados Unidos.

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Jordan Larson nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/FIVB)
Jordan Larson nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/FIVB)

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Larson disputou as quatro últimas edições de Jogos Olímpicos, sendo campeã e eleita MVP em Tóquio 2020. Na final, a camisa 10 marcou 12 pontos na vitória por 3 sets a 0 sobre o Brasil. Ela também participou das conquistas das pratas em Londres 2012 e Paris 2024 e do bronze na Rio 2016. Ainda pela seleção americana, a 'Governadora', como é conhecida pelos colegas e fãs da modalidade, foi campeã mundial em 2014, tri da Liga das Nações e tetra do Grand Prix.

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A trajetória de Jordan Larson no vôlei

Jordan Larson em ação pelo LOVB Nebraska (Foto: Divulgação/FIVB)
Jordan Larson em ação pelo LOVB Nebraska (Foto: Divulgação/FIVB)

Jordan Larson iniciou sua trajetória pela equipe da Universidade de Nebraska, em 2005. A consolidação veio na Europa, onde atuou por 10 anos, tendo passagens bem sucedidas por potências como Dinamo Kazan, da Rússia, e Eczacibasi, da Turquia. Entre 2019 e 2021, a atleta passou pelo voleibol chinês e pela Athletes Unlimited Pro League, campeonato profissional alternativo dos Estados Unidos.

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Em 2022, Larson reforçou o Milano na reta final da temporada e ajudou a equipe a chegar na sua primeira final de Campeonato Italiano, levando a medalha de prata. Depois, voltou para 'casa' e assumiu o cargo de auxiliar técnica do time universitário que a projetou, ensaiando uma aposentadoria. Porém, em dezembro do mesmo ano, ela retornou às atividades pelo Milano, que novamente bateu vice-campeão nacional.

Após o fim da temporada 22/23, Larson voltou a se dedicar à equipe da Universidade de Nebraska enquanto servia a seleção americana, fazendo suas últimas exibições na Liga das Nações e nas Olimpíadas de Paris 2024. O último passo da carreira foi o aceite do convite para jogar no LOVB Nebraska, em 2025. A ponteira se tornou um dos principais nomes da nova liga dos Estados Unidos e, este ano, também passou a fazer parte da diretoria do time.

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— Eu não sabia se realmente cairia a ficha de que isso está chegando ao fim. O jogo será muito mais do que vocês viram hoje. Sou imensamente grata por vocês todos estarem aqui esta noite, e espero que a gente consiga evoluir esse esporte e mostrar que esta (LOVB) será a próxima grande liga. Obrigada por tudo — disse Larson, após a partida de despedida.

Jordan Larson x Brasil em Olimpíadas

Jordan Larson em EUA x Brasil na semifinal das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Natalia Kolesnikova/AFP)
Jordan Larson em EUA x Brasil na semifinal das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Natalia Kolesnikova/AFP)

Desde 2012, Estados Unidos e Brasil se enfrentaram em quatro oportunidades pelos Jogos Olímpicos, com três vitórias americanas e apenas uma brasileira. As seleções decidiram as edições de Londres 2012 e Tóquio 2020; cada uma ficou com um ouro e uma prata.

Ainda em Londres 2012, os Estados Unidos fizeram 3 sets a 1 contra o Brasil pela fase de grupos, quando a equipe comandada por José Roberto Guimarães quase foi eliminada. Já em Paris 2024, o encontro aconteceu na semifinal e só terminou no tie-break, com triunfo do lado estadunidense.

Veja detalhes do retrospecto do confronto

Londres 2012 - 2ª rodada da fase de grupos

  • Brasil 1 x 3 Estados Unidos (18/25, 17/25, 25/22 e 21/25)

Londres 2012 - Final

  • Brasil 3 x 1 Estados Unidos (11/25, 25/17, 25/20 e 25/17)

Tóquio 2020 - Final

  • Brasil 0 x 3 Estados Unidos (21/25, 20/25 e 14/25)

Paris 2024 - Semifinal

  • Brasil 2 x 3 Estados Unidos (23/25, 25/18, 15/25, 25/23 e 11/15)

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