Americana carrasca do Brasil em Olimpíadas, Jordan Larson se aposenta do vôlei

Vencedora de quatro medalhas olímpicas pela seleção norte-americana de vôlei, a ponteira Jordan Larson encerrou sua vitoriosa carreira aos 39 anos, no último sábado (4). A agora ex-jogadora se despediu das quadras pelo LOVB Nebraska, time da recém-criada liga profissional dos Estados Unidos.

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Jordan Larson nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/FIVB)

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Larson disputou as quatro últimas edições de Jogos Olímpicos, sendo campeã e eleita MVP em Tóquio 2020. Na final, a camisa 10 marcou 12 pontos na vitória por 3 sets a 0 sobre o Brasil. Ela também participou das conquistas das pratas em Londres 2012 e Paris 2024 e do bronze na Rio 2016. Ainda pela seleção americana, a 'Governadora', como é conhecida pelos colegas e fãs da modalidade, foi campeã mundial em 2014, tri da Liga das Nações e tetra do Grand Prix.

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A trajetória de Jordan Larson no vôlei

Jordan Larson em ação pelo LOVB Nebraska (Foto: Divulgação/FIVB)

Jordan Larson iniciou sua trajetória pela equipe da Universidade de Nebraska, em 2005. A consolidação veio na Europa, onde atuou por 10 anos, tendo passagens bem sucedidas por potências como Dinamo Kazan, da Rússia, e Eczacibasi, da Turquia. Entre 2019 e 2021, a atleta passou pelo voleibol chinês e pela Athletes Unlimited Pro League, campeonato profissional alternativo dos Estados Unidos.

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Em 2022, Larson reforçou o Milano na reta final da temporada e ajudou a equipe a chegar na sua primeira final de Campeonato Italiano, levando a medalha de prata. Depois, voltou para 'casa' e assumiu o cargo de auxiliar técnica do time universitário que a projetou, ensaiando uma aposentadoria. Porém, em dezembro do mesmo ano, ela retornou às atividades pelo Milano, que novamente bateu vice-campeão nacional.

Após o fim da temporada 22/23, Larson voltou a se dedicar à equipe da Universidade de Nebraska enquanto servia a seleção americana, fazendo suas últimas exibições na Liga das Nações e nas Olimpíadas de Paris 2024. O último passo da carreira foi o aceite do convite para jogar no LOVB Nebraska, em 2025. A ponteira se tornou um dos principais nomes da nova liga dos Estados Unidos e, este ano, também passou a fazer parte da diretoria do time.

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— Eu não sabia se realmente cairia a ficha de que isso está chegando ao fim. O jogo será muito mais do que vocês viram hoje. Sou imensamente grata por vocês todos estarem aqui esta noite, e espero que a gente consiga evoluir esse esporte e mostrar que esta (LOVB) será a próxima grande liga. Obrigada por tudo — disse Larson, após a partida de despedida.

Jordan Larson x Brasil em Olimpíadas

Jordan Larson em EUA x Brasil na semifinal das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Natalia Kolesnikova/AFP)

Desde 2012, Estados Unidos e Brasil se enfrentaram em quatro oportunidades pelos Jogos Olímpicos, com três vitórias americanas e apenas uma brasileira. As seleções decidiram as edições de Londres 2012 e Tóquio 2020; cada uma ficou com um ouro e uma prata.

Ainda em Londres 2012, os Estados Unidos fizeram 3 sets a 1 contra o Brasil pela fase de grupos, quando a equipe comandada por José Roberto Guimarães quase foi eliminada. Já em Paris 2024, o encontro aconteceu na semifinal e só terminou no tie-break, com triunfo do lado estadunidense.

Veja detalhes do retrospecto do confronto

Londres 2012 - 2ª rodada da fase de grupos

Brasil 1 x 3 Estados Unidos (18/25, 17/25, 25/22 e 21/25)

Londres 2012 - Final

Brasil 3 x 1 Estados Unidos (11/25, 25/17, 25/20 e 25/17)

Tóquio 2020 - Final

Brasil 0 x 3 Estados Unidos (21/25, 20/25 e 14/25)

Paris 2024 - Semifinal

Brasil 2 x 3 Estados Unidos (23/25, 25/18, 15/25, 25/23 e 11/15)

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