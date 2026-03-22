Brasil é campeão do Areia Games com virada sobre Time Mundo no último jogo; veja resultados

Este final de semana marcou o encontro entre seis das dez duplas do vôlei de praia feminino mais bem ranqueadas do mundo no Areia Games, torneio inédito realizado na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ). Neste domingo (22), o Time Brasil - representado por Carol Solberg/Rebecca, Duda/Ana Patrícia e Thâmela/Vic - venceu o Time Mundo - formado por Müller/Tillmann, da Alemanha; Tina/Anastasija, da Letônia; e Melissa/Brandie, do Canadá - por 13 a 12 no placar geral e conquistou o título.

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O Lance! te mostra um resumo de como foram os dois dias de competição: resultados, partidas em formatos especiais, sistema de pontuação e classificação final.

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Sábado (21/03)

Jogo de Ouro

Encontro de gerações do vôlei de praia: Jackie enfrenta Duda na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)

No confronto de abertura do evento, as campeãs olímpicas de Atlanta 1996, Jackie Silva e Sandra Pires, trocaram de dupla com as medalhistas de ouro de Paris 2024, Ana Patrícia e Duda. O jogo de exibição foi disputado em set único de 15 pontos.

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Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda

Torneio de duplas simples - Fase classificatória

Na sequência, teve início a primeira fase do torneio simples, onde cada dupla fez uma partida contra as três representantes do time adversário. Assim, foram realizados nove jogos com cada um deles valendo um ponto para a equipe, no placar geral, e a dupla, na fase classificatória.

As duplas que terminaram em primeiro lugar nos seus respectivos grupos garantiram vaga na final, enquanto as que ficaram em segundo foram para a disputa da medalha de bronze no dia seguinte. Já as terceiras colocadas foram eliminadas.

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O Time Mundo se saiu melhor nesta etapa, vencendo sete vezes as brasileiras. Carol Solberg/Rebecca tiveram apenas uma vitória, assim como Duda/Ana Patrícia, mas avançaram na primeira posição por conta do saldo de pontos: menos cinco contra menos seis.

Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie

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Domingo (22/03)

Rodízio de duplas

Brasileiras comemoram vitória no primeiro set do rodízio de duplas do Areia Games (Foto: Wallace Teixeira)

Valendo cinco pontos no placar geral, o duelo de duplas em sistema de rodízio abriu os trabalhos no segundo dia de Areia Games. A cada ponto perdido, a dupla derrotada saía de quadra para que outra da sua equipe entrasse, o que exigiu muito da concentração e da energia das atletas. O jogo foi disputado em três sets, sendo as duas primeiras parciais de 15 minutos e o tie-break de cinco minutos.

O Brasil saiu na frente com vantagem considerável, mas sofreu a virada do Time Mundo e viu as adversárias abrirem dez pontos de diferença na soma dos formatos da competição.

Time Brasil 1 x 2 Time Mundo (30/23, 21/29 e 7/12)

Partida de quartetos

Brasil x Mundo: jogo de quartetos do Areia Games (Foto: Wallace Teixeira)

Disputado em set único, o duelo de quartetos foi um dos mais acirrados do Areia Games. A cada sete pontos, quando as equipes trocavam de lado, uma dupla dava lugar à outra que estava de fora.

O revezamento trouxe diferentes dinâmicas para a partida, que só terminou no 32º ponto brasileiro. Após um ataque errado da alemã Tillmann, o Time Mundo pediu desafio e o árbitro confirmou a marcação de bola fora. A vitória deu três pontos para o Brasil.

Time Brasil 32 x 30 Time Mundo

Torneio de duplas simples - Final e disputa de bronze

Carol Solberg e Rebecca comemoram ponto em partida do Areia Games (Foto: Maurício Val)

Na disputa de terceiro lugar, Duda/Ana Patrícia voltaram a vencer as atuais campeãs mundiais, Tina/Anastasija, da Letônia. Com o resultado, o Brasil somou mais três pontos e levou a disputa pelo título geral do Areia Games para o último jogo.

Na decisão do campeonato, vitória de Carol Solberg/Rebecca contra as alemãs Müller/Tillmann, que estavam invictas no torneio simples. Com isso, o time brasileiro conseguiu mais cinco pontos e virou o placar no somatório geral, desbancando o Time Mundo no desafio.

Carol Solberg/Rebecca 2 x 0 Müller/Tillmann (22/20 e 21/16) Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Tina/Anastasija (21/16 e 21/19)

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Placar geral

Time Brasil 13 x 12 Time Mundo

Time Brasil

2 pontos na fase classificatória do torneio de duplas simples

3 pontos na partida de quartetos

3 pontos na disputa de bronze do torneio de duplas simples

5 pontos na final do torneio de duplas simples

Time Mundo

7 pontos na fase classificatória do torneio de duplas simples

5 pontos no rodízio de duplas

Classificação final do torneio de duplas simples

🥇 - Carol Solberg/Rebecca - Time Brasil

🥈 - Müller/Tillmann - Time Mundo (Alemanha)

🥉 - Duda/Ana Patrícia - Time Brasil

4º - Tina/Anastasija - Time Mundo (Letônia)

5º - Melissa/Brandie - Time Mundo (Canadá)

6º - Thâmela/Vic - Time Brasil