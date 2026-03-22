Com muita emoção, Time Brasil vence Mundo no duelo de quartetos do Areia Games

Partida disputada em set único teve fim apenas no 32 a 30, que levantou o público presente na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/03/2026
13:09
Carol Solberg enfrenta Brandie na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)
Rebecca enfrenta Brandie na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)
Neste domingo (22), o Areia Games proporcionou um confronto diferenciado e divertido do vôlei de praia, disputado no formato de quarteto. No duelo, o Time Brasil, com muita emoção, superou o Mundo por 32 a 30, após ponto decidido no desafio. A torcida foi ao delírio e a vitória rendeu três pontos à equipe brasileira no torneio.

Relacionadas

➡️ Duda e Ana Patrícia preveem ciclo de Los Angeles 2028 acirrado no vôlei de praia brasileiro

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O time brasileiro foi formado por Duda/Ana Patrícia, Thâmela/Vic e Carol e Rebecca. Já o internacional contou com as canadenses Melissa/Brandie, as letãs Tina/Anastasija e as alemãs Müller/Tillmann. As duplas se revezavam na quadra a cada sete pontos jogados.

Como foi o jogo de quarteto?

O início do jogo foi de adaptação das equipes ao novo formato. O Time Mundo começou mais encaixado e logo abriu 3 a 1, se valendo de bloqueios imponentes. Na sequência, boas ações de Duda levaram o Brasil à virada no 5 a 4.

A partir daí, erros do Brasil pesaram, e as adversárias novamente construíram distância, no 10 a 7. No entanto, a equipe brasileira passou a se entender mais em quadra e virou no 13 a 12. Depois disso, o jogo ficou "lá e cá".

Na reta final, um ataque de Carol levou o Brasil ao Match Point no 20 a 19, mas o Time Mundo salvou após um bonito rally. Para delírio da torcida, o Brasil, com muita garra, fecharia a partida no 24 a 22, mas o juiz marcou quatro toques e trocou o ponto de lado.

O duelo foi emocionante e teve fim apenas no 32 a 30. E deu Brasil! Após desafio, foi confirmado que o ataque adversário foi para fora.

Carol Solberg enfrenta Brandie na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)
Rebecca enfrenta Brandie na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)

Resultados do Areia Games

Placar geral: Time Brasil 5 x 12 Time Mundo

  1. Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
  2. Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
  3. Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
  4. Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
  5. Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
  6. Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
  7. Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
  8. Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
  9. Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
  10. Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie
  11. Time Brasil 1 x 2 Time Mundo - Rodízio de duplas
  12. Time Brasil 32 x 30 Time Mundo - Partida de quarteto

Programação deste domingo (22) no Areia Games

  1. Duda/Ana Patrícia x Tina/Anastasija - Disputa de bronze de duplas - 12h30 (de Brasília)
  2. Carol Solberg/Rebecca x Müller/Tillmann - Final de duplas - 13h30 (de Brasília)

