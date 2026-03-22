Com muita emoção, Time Brasil vence Mundo no duelo de quartetos do Areia Games
Partida disputada em set único teve fim apenas no 32 a 30, que levantou o público presente na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ)
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (22), o Areia Games proporcionou um confronto diferenciado e divertido do vôlei de praia, disputado no formato de quarteto. No duelo, o Time Brasil, com muita emoção, superou o Mundo por 32 a 30, após ponto decidido no desafio. A torcida foi ao delírio e a vitória rendeu três pontos à equipe brasileira no torneio.
- Vôlei
O time brasileiro foi formado por Duda/Ana Patrícia, Thâmela/Vic e Carol e Rebecca. Já o internacional contou com as canadenses Melissa/Brandie, as letãs Tina/Anastasija e as alemãs Müller/Tillmann. As duplas se revezavam na quadra a cada sete pontos jogados.
Como foi o jogo de quarteto?
O início do jogo foi de adaptação das equipes ao novo formato. O Time Mundo começou mais encaixado e logo abriu 3 a 1, se valendo de bloqueios imponentes. Na sequência, boas ações de Duda levaram o Brasil à virada no 5 a 4.
A partir daí, erros do Brasil pesaram, e as adversárias novamente construíram distância, no 10 a 7. No entanto, a equipe brasileira passou a se entender mais em quadra e virou no 13 a 12. Depois disso, o jogo ficou "lá e cá".
Na reta final, um ataque de Carol levou o Brasil ao Match Point no 20 a 19, mas o Time Mundo salvou após um bonito rally. Para delírio da torcida, o Brasil, com muita garra, fecharia a partida no 24 a 22, mas o juiz marcou quatro toques e trocou o ponto de lado.
O duelo foi emocionante e teve fim apenas no 32 a 30. E deu Brasil! Após desafio, foi confirmado que o ataque adversário foi para fora.
Resultados do Areia Games
Placar geral: Time Brasil 5 x 12 Time Mundo
- Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
- Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
- Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
- Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
- Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
- Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
- Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
- Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
- Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
- Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie
- Time Brasil 1 x 2 Time Mundo - Rodízio de duplas
- Time Brasil 32 x 30 Time Mundo - Partida de quarteto
Programação deste domingo (22) no Areia Games
- Duda/Ana Patrícia x Tina/Anastasija - Disputa de bronze de duplas - 12h30 (de Brasília)
- Carol Solberg/Rebecca x Müller/Tillmann - Final de duplas - 13h30 (de Brasília)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias