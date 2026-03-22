Campeã do Areia Games, Carol Solberg prega cautela: 'Entender meu corpo'

As duplas de vôlei de praia que participaram do Areia Games experimentaram um verdadeira maratona de jogos. Na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), Carol Solberg e Rebecca disputaram, ao longo deste sábado e domingo (21 e 22), o total de seis partidas, em formatos variados. O esforço deu certo, e a dupla se consagrou campeã do torneio, contribuindo também para a vitória do Time Brasil sobre o Time Mundo no placar geral.

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➡️ Carol e Rebecca vencem final e Brasil é campeão do Areia Games

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Na decisão, as brasileiras superaram as alemãs Müller e Tillmann por 2 sets a 0 (22/20 e 21/16). Em entrevista após o pódio, Carol avaliou que o aspecto mais difícil do Areia Games foi controlar a parte física, ainda mais no sol escaldante da cidade de Niterói.

— Tava muito difícil, um calor absurdo. Foi uma luta mental e física para aguentar e não desistir. A torcida fez muita diferença também. A gente sabia que não dava para baixar a guarda em nenhum momento. Foi muito divertido e desafiador jogar esse torneio, mas adorei.

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Carol e Rebecca comemoram ponto no Areia Games (Foto: Amadeus Galiotto/ @amadeus_galiotto)

Ainda que no início de temporada, Carol e Rebecca já alinham os objetivos para este ano. Há duas semanas, a dupla Top-2 do ranking mundial conquistou o título da etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro. Agora, tem como próximo compromisso a etapa de Saquarema (RJ) do torneio nacional e o Elite 16, que será disputado no mesmo lugar, ambos em abril.

Segundo Carol, a ideia para 2026 é "não sair colocando o pé no acelerador". Aos 38 anos, a jogadora busca participar da segunda edição de Olimpíadas de sua carreira, após a estreia em Paris 2024.

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— É início de temporada, ainda vão acontecer muitas coisas. Temos que saber dosar e sentir cada fase do ano. A nossa equipe é muito bacana e experiente e nós trocamos muitas ideias. Eu, com 38 anos, tenho que entender meu corpo e respeitar minhas limitações também. Acho que mentalmente, principalmente.

Confira os resultados do Areia Games

Placar geral: Time Brasil 13 x 12 Time Mundo

➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie Time Brasil 1 x 2 Time Mundo - Rodízio de duplas Time Brasil 32 x 30 Time Mundo - Quartetos Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Tina/Anastasija - Disputa de bronze Carol/Rebeca 2 x 0 Müller/Tillmann - Disputa do ouro

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