Brasil é superado pelo Time Mundo no rodízio de duplas do Areia Games
Desafio vale três pontos; derrota coloca duplas brasileiras 10 pontos atrás das estrangeiras
Na manhã deste domingo (22), o Time Brasil foi derrotado de virada pelo Time Mundo por 2 sets a 1 na partida de rodízio de duplas do Areia Games. O jogo que abriu o segundo dia de competição na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), terminou com parciais de 23/30, 29/21 e 12/7.
O desafio, que valia cinco pontos, colocou as duplas brasileiras e as estrangeiras frente à frente: Duda/Ana Patrícia, Carol Solberg/Rebecca e Thâmela/Vic contra as canadenses Melissa/Brandie, as letãs Tina/Anastasija e as alemãs Müller/Tillmann. A cada ponto perdido, a dupla em quadra dava lugar à outra da sua equipe, o que exigiu ao máximo a concentração das jogadoras em meio às trocas constantes.
Com o resultado, o Time Mundo chegou a 12 pontos no Areia Games, abrindo dez de vantagem sobre o Brasil. O time anfitrião precisa vencer as outras três disputas do dia para alcançar a marca de 13 pontos e ultrapassar a equipe adversária.
Como foi o jogo?
Duda e Ana Patrícia começaram em quadra com quatro pontos em sequência, com direito a dois aces de Duda e um bloqueio de Ana Patrícia. Em seguida, Carol e Rebecca fizeram dois pontos e aumentaram a vantagem sobre as estrangeiras para 6 a 2, que foi administrada ao longo do primeiro set.
Vic também teve boas passagens pelo saque, com três aces. Sua parceira, Thâmela, cravou uma bola na paralela no ponto final da parcial, que marcou 30 a 23 no placar.
No segundo set, o Brasil teve vida mais difícil e o Time Mundo chegou a abrir 3 pontos, no 14 a 11. Ana patrícia salvou com o pé, mas o Brasil perdeu o ponto e teve um 16 a 14 desfavorável. Nos minutos finais, a equipe lutou, principalmente com Duda e Ana Patrícia, mas não conseguiu reverter a desvantagem. Assim, o Time Brasil foi derrotado por 29 a 21, levando a partida para o tie-break.
No set desempate, as duplas brasileiras passaram por instabilidades na recepção e sofreram com os saques de Melissa, do Canadá, e Müller, da Alemanha. Sob o forte calor da Praia de Icaraí, o Time Brasil não teve gás para reverter a margem criada pelo Time Mundo, que fechou a última parcial em 12 a 7.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Resultados do Areia Games
Placar geral: Time Brasil 2 x 12 Time Mundo
- Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
- Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
- Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
- Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
- Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
- Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
- Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
- Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
- Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
- Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie
- Time Brasil 1 x 2 Time Mundo - Rodízio de duplas
Programação deste domingo (22) no Areia do Games
🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Desafio Brasil x Mundo - Partida de quartetos - 12h (de Brasília)
- Duda/Ana Patrícia x Tina/Anastasija - Disputa de bronze de duplas - 12h30 (de Brasília)
- Carol Solberg/Rebecca x Müller/Tillmann - Final de duplas - 13h30 (de Brasília)
