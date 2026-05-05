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Com duas do Sesc Flamengo, Zé Roberto convoca novos nomes para a Seleção Brasileira

Ao todo, nove nomes já foram chamados para a amarelinha, incluindo duas atletas convidadas

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/05/2026
16:55
zé-roberto-guimarães-seleção-brasileira-vôlei-feminino-brasil
imagem cameraZé Roberto Guimarães na Liga das Nações de vôlei 2025 (Foto: VNL)
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A tarde desta terça-feira (5) foi de novidades para os "vôleifãs". A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que Zé Roberto convocou mais três atletas para a Seleção, além das seis anteriores, incluindo duas convidadas. As jogadoras fazem treinos voltados para a disputa da Liga das Nações (VNL), no início de junho.

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Os novos nomes convocados são Kisy (oposta do Lokomotiv Kalinigrad), Lorena (central do Sesc RJ Flamengo) e Helena (ponteira do Sesc RJ Flamengo). O detalhe na convocação oficial é que Helena aparece como ponteira/oposta, deixando a entender que Zé Roberto testará a jogadora em ambas as funções.

O trio se junta a outros cinco nomes já previamente convocados pelo técnico brasileira. Além delas, duas jogadoras foram chamadas para os treinos como convidadas. Veja a lista até aqui:

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  • Diana: central - Sesi Bauru
  • Lorena: central - Sesc RJ Flamengo
  • Luzia: central - Barueri
  • Kisy: oposta - Lokomotiv Kalinigrad (RUS)
  • Tainara: oposta - Sesc RJ Flamengo
  • Helena: ponteira/oposta - Sesc RJ Flamengo
  • Marcelle - líbero - Fluminense
  • Bruninha (convidada): levantadora - Maringá
  • Sabrina (convidada): oposta - Denso Airybees (JAP)
Helena comemora ponto em Sesc Flamengo x Praia Clube (Foto: Paula Reis/CRF)
Helena comemora ponto em Sesc Flamengo x Praia Clube pela Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

A um mês da estreia na Liga das Nações de Vôlei (VNL), Zé Roberto fará a convocação completa das Seleções A e B nesta quarta-feira (6). A composição de uma segunda equipe é a principal novidade desta temporada.

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Rumo ao título inédito

Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.

Confira agenda detalhada da Seleção, comandada por Zé Roberto, na VNL

Semana 1: Brasil

  1. Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
  2. Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

  • Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão

  1. Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV
  2. Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da VNL de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho➡️ Confira calendário completo da VNL 2026

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