Jackie Silva elogia Ana Patrícia após vitória em jogo no Areia Games: 'Espetacular'

Primeira campeã olímpica do vôlei de praia, Jackie Silva participou neste sábado (21) do "Jogo de Ouro" do Areia Games ao lado de Ana Patrícia, ouro em Paris 2024. No duelo de exibição que marcou a abertura do torneio, as duplas brasileiras vencedoras dos Jogos Olímpicos jogaram misturadas. Jackie levou a melhor sobre sua parceira de Atlanta 1996, Sandra Pires, que entrou em quadra com Duda, dupla de Ana Patrícia. O confronto de set único terminou em 15 a 13

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➡️ Ana Patrícia e Jackie vencem Duda e Sandra no 'Jogo de Ouro' do Areia Games

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Após a vitória, a ex-atleta celebrou o encontro de gerações do vôlei de praia, que acontece em meio aos 30 anos do ouro olímpico inédito. Ela também destacou o alcance vertical da parceira de 1,94m e seu estilo de jogo.

— O espetáculo valeu pela mistura mesmo. Foi uma mistura de gerações, uma mistura de potências. O passado, que foi campeão e fez estrada para essas jovens jogadoras. Foi muito bom jogar com a Ana Patrícia. É muito espetacular ver ela subir aquilo tudo, sabe? Muito bom. Com muito respeito de todos, com muito carinho, por me fazer sentir de novo essa emoção de estar dentro de uma arena de voleibol de praia, com a arquibancada cheia, as pessoas gritando. Uma verdadeira festa e um bom espetáculo.

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Jackie/Sandra e Duda/Ana Patrícia se misturarão em duelo no Areia Games, em Niterói (Foto: Reprodução)

Entenda o formato

No sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira joga com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

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Veja a programação completa

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

Jogo de Ouro

Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)