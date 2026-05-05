Fabi, Adenízia e mais: estrelas do vôlei reagem à aposentadoria de ex-Seleção

Nesta terça-feira (5), Léia Silva anunciou sua aposentadoria do vôlei profissional aos 41 anos, 27 deles dedicados ao esporte. A decisão foi comunicada por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual a líbero, emocionada, reflete sobre sua trajetória e diz que tem o objetivo de passar mais tempo com a família e se dedicar a novos projetos. Nos comentários, grandes nomes da modalidade, como Fabi e Adenízia, reagiram à publicação e homenagearam a jogadora.

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Fabi elogiou e se declarou à Léia com os dizeres: "Você é gigante! Obrigada por tudo que vc fez! Linda jornada no vôlei! Te amo! 🫶🏻". Já Adenízia agradeceu a oportunidade de ter jogado ao lado da líbero: "Chorei aqui, Leinha! Falar de você não é fácil, porque você tem tanta luz, você é tão gigante que as palavras não existem. Eu sou grata por ter te conhecido, por ter jogado com você. Te desejo toda felicidade do mundo!!!!😍"

Uma das outras jogadoras a se manifestarem foi Thaísa, bicampeã olímpica e atual vice da Superliga, pelo Minas. A central valorizou quem Léia é para além das quadras e desejou sorte no futuro. "Me fez chorar aqui… pessoa maravilhosa, atleta nem se fala… sentiremos sua falta!!!! Você é um ser humano incrível. Amo sua vida! Que Deus abençoe sua vida e seus próximos passos!!!"

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A carreira de Léia

Léia se despediu das quadras após quatro temporadas atuando pelo Sesi Bauru. Antes disso, jogou por times como Minas, Pinheiros e Osasco, tendo começado a carreira no APIV/Piracibana. Pela Seleção, a jogadora natural de Ibitinga (SP) teve como maior marco a participação nas Olimpíadas do Rio 2026.

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Léia anunciou a aposentadoria do vôlei (Foto: Betto Dolorier/FPV)

Ao longo da trajetória, a líbero conquistou quatro títulos da Superliga e sete do Sul-Americano de Clubes, competição na qual foi eleita a melhor jogadora da posição em seis edições. O currículo inclui ainda três títulos da Copa Brasil, campeonatos estaduais em São Paulo e Minas Gerais, além de um vice-campeonato no Mundial de Clubes.