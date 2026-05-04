MVP da Superliga, Adenizia responde sobre Seleção Brasileira: 'Quem não quer?'

Capitã do Praia Clube, Adenizia foi uma das principais peças na conquista do tricampeonato da Superliga, no último domingo (3). Após a atuação de gala diante dos olhos do técnico José Roberto Guimarães, que compareceu ao Ginásio do Ibirapuera, a central foi questionada sobre um possível retorno à Seleção Brasileira, e disse que vê o setor bem atendido pela nova geração.

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— A seleção tá bem servida de central, acho que não tem essa necessidade de eu me apresentar. Óbvio que se perguntar se eu quero... Quem não quer? Mas a Seleção tá bem demais, tem que abrir espaço pra essa nova geração. Hoje eu dividi o melhor bloqueio ali com a Júlia (Kudiess)... Ela, a Luzia, e todas essas meninas estão aptas a estar lá. Não tem necessidade de uma mulher de 40 anos, gente - disse.

Apesar das brincadeiras sobre a própria idade e de declarar que se vê mais próxima do fim da carreira, Adenizia atuou em alto nível nos momentos decisivos da Superliga - com energia o suficiente para correr pela quadra ao comemorar cada ponto. Eleita MVP e central na seleção do campeonato, a capitã do Praia encerrou a competição como a segunda principal bloqueadora, atrás apenas de Julia Kudiess.

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Após a partida, Adenizia e Zé Roberto trocaram um abraço e conversaram bastante em quadra. Durante entrevista, o treinador definiu a central como "uma lutadora". A atleta relembrou com carinho os ensinamentos do comandante da Seleção ao longo da carreira.

— O Zé é um cara que tá comigo desde os meus 15 anos, o meu primeiro título foi com ele em Osasco, então ele me ensinou muito e me cobrou muito pra ter um mental forte. Ele sabia que eu era uma jogadora muito explosiva, aguerrida, ele me ensinou demais - lembrou.

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Adenízia recebe o prêmio de MVP da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

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Seleção será convocada nesta semana

A um mês da estreia na Liga das Nações de Vôlei (VNL), Zé Roberto fará a convocação das Seleções A e B nesta quarta-feira (6). A composição de uma segunda equipe é a principal novidade desta temporada e, para o treinador, representa a oportunidade de observar mais nomes de perto, ampliando a vivência com o grupo. A princípio, a ideia é que as atletas do time B participem apenas de treinamentos e, a depender do desempenho, sejam relacionadas para jogos caso passem a integrar o time principal.

Zé Roberto já convocou três nomes antecipadamente para a temporada: as centrais Diana e Luzia, além da líbero Marcelle. A levantadora Bruninha também foi convidada para participar dos treinamentos. O Brasil estreia na VNL contra a Holanda, no dia 3 de junho, em Brasília.

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