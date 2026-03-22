Carol e Rebecca vencem final e Brasil é campeão do Areia Games

A primeira edição do Areia Games terminou com chave de ouro para o Brasil! Na grande final, Carol e Rebecca superaram as alemãs Müller e Tillmann por 2 sets a 0, nas parciais 22/20 e 21/16, e se consagraram campeãs. O torneio foi disputado na Praia de Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro.

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Além disso, no placar geral, o Time Brasil protagonizou uma virada e venceu o Mundo por 13 a 12. O ouro de Carol e Rebecca rendeu cinco pontos à equipe.

Como foi a final do Areia Games?

1º SET

O Brasil começou em bom ritmo, e, com dois aces seguidos de Carol, abriu 4 a 1. As alemãs quebraram a sequência adversária com um lobby no fundo. No entanto, as brasileiras se valeram de finalizações inteligentes para permanecer na frente. A vantagem não durou muito e, com um ótimo sistema de bloqueio, Muller e Tillmann empataram no sexto ponto.

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Depois disso, o confronto ficou equilibrado, e os times passaram a se alternar à frente do placar. Dessa vez, foram Muller e Tillmann que construíram uma boa vantagem, abrindo 15 a 12. Com muita garra e empurradas pela torcida, Carol e Rebecca viraram a partida no 18 a 17. Em uma reta final acirrada, o Brasil saiu vencedor por 22 a 20, após ponto de bloqueio de Carol.

2º SET

No início da segunda parcial, as alemãs exploraram bem o espaço das adversárias e fizeram 3 a 1. O Brasil não se deixou intimidar e logo empatou, ainda no terceiro ponto. Em uma atuação sólida de Carol, a equipe virou e abriu 6 a 4. Após isso, as brasileiras defenderam a vantagem, mesmo que com uma forte tentativa de reação das adversárias.

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Carol e Rebecca, empurradas pela torcida no sol quente de Niterói (RJ), chegaram a ter 16 a 12. Mullerr e Tillmann diminuíram a diferença, mas não foi suficiente. Em uma reta final de muita garra, elas venceram por 21 a 16 e se consagraram campeãs do Areia Games.

Carol Solberg e Rebecca em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)

Resultado geral do Areia Games

Placar geral: Time Brasil 13 x 12 Time Mundo

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