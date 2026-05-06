Dirigente diz que 'pegou pulgas' no Brasil e revolta 'vôleifãs'; FIVB e SP rebatem

A polêmica declaração de Pietro Maschio, no último domingo (3), segue dando o que falar no mundo do vôlei. O copresidente do Conegliano - time de Gabi Guimarães - fez críticas ao Mundial de Clubes realizado em São Paulo em março de 2025, afirmando que "pegou pulgas" e citando a "quadra vergonhosa" do Ginásio do Pacaembu. Ao "ge", a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de SP saíram em defesa da competição.

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Segundo a FIVB, o Congeliano, vice-campeão, enviou uma carta formal à entidade após o término do campeonato. Após análise da Comissão Médica da entidade, a FIVB confirmou que o evento atendeu aos padrões exigidos.

A declaração de Pietro foi feita após o Conegliano terminar a Champions League com o bronze, depois de perder para o Vakifbank Istambul na semifinal. Assim, a equipe italiana ficou sem a vaga no Mundial de Clubes do ano que vem, o que foi comemorado pelo dirigente.

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— Ainda bem que não estamos participando. É um fardo. Os brasileiros fizeram o que puderam, não quero culpá-los por terem que organizar em um prazo tão curto. No entanto, voltamos para casa cheios de pulgas. E há até relatos médicos. Jogamos em uma quadra vergonhosa. Quem está no topo não pode organizar algo assim.

Conegliano durante partida no Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Deco Pires)

Para Bruno Mancini, secretário adjunto de Esportes de São Paulo, o discurso de Pietro foi carregado de preconceitos. Além disso, o executivo reafirmou que o evento ocorreu dentro dos protocolos.

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— Temos apenas que lamentar o preconceito e o claro discurso de mau perdedor do italiano, em um momento sensível após a derrota de seu time. (…) Foram cumpridos todos os itens do caderno de encargos da competição, que contou com maciço apoio da mídia especializada, público de voleibol, além de atletas e comissões técnicas - inclusive do próprio Conegliano, que emitiu nota se retratando pelo dirigente - que elogiaram a recepção calorosa e competente da nossa cidade e país — disse Bruno ao "ge".

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Voleifãs se revoltam com fala de Pietro Maschio

A fala de Pietro revoltou os vôleifãs brasileiros, que se aproximaram do Conegliano após a chegada de Gabi Guimarães ao time em 2024/25. Os torcedores "invadiram" as redes sociais do clube com reclamações. Como resposta, o time restringiu as publicações do Instagram, impedindo novos comentários. Com a repercussão, o Conegliano emitiu uma nota em tom de desculpas.

"Em relação às declarações divulgadas na data de hoje, o clube e o copresidente Pietro Maschio desejam pedir desculpas e esclarecer o sentido das palavras repercutidas pela mídia.

Reiteramos o agradecimento feito na entrevista em questão ao Brasil pela calorosa recepção e aos organizadores por terem conseguido, em tão pouco tempo e com tão pouco aviso prévio, montar uma competição de nível internacional, fazendo o melhor possível dentro daquele contexto e daqueles prazos reduzidos.

O desabafo era direcionado ao fato de que, nos últimos anos, o valor do torneio em questão caiu drasticamente do ponto de vista técnico e do apelo midiático.

Pedimos desculpas pelo mal-entendido a todos os torcedores e apaixonados brasileiros, a quem somos e seremos sempre gratos pelo apoio e pelo carinho constante que nos demonstraram no Brasil e demonstram todos os dias na web."