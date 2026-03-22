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Duda e Ana Patrícia vencem campeãs mundiais de vôlei de praia e levam o bronze no Areia Games

Brasil diminui vantagem do Time Mundo e disputa pelo título geral fica para o último jogo

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/03/2026
13:57
Atualizado há 2 minutos
Ana Patrícia enfrenta Tina, da Letônia, na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)
imagem cameraAna Patrícia enfrenta Tina, da Letônia, na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)
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Na tarde deste domingo (22), as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia voltaram a vencer Tina e Anastasija, dupla da Letônia e atual campeã do Mundial da modalidade, pelo Areia Games. A disputa de terceiro lugar do torneio principal terminou 2 sets a 0 para as brasileiras, parciais de 21/16 e 21/19.

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A vitória dá três pontos para o Time Brasil, que agora soma oito no placar geral da competição realizada em Niterói (RJ). Com isso, a briga pelo título fica para o último jogo, que vale cinco pontos.

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Como foi o jogo?

Duda Lisboa no Areia Games (Foto: Maurício Val)
Duda Lisboa no Areia Games (Foto: Maurício Val)

O sistema de saque-bloqueio foi diferencial para Duda e Ana Patrícia começarem em vantagem no placar. Depois, a dupla da Letônia passou a controlar melhor a partida e passou à frente.

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Quando Duda voltou para o saque e Ana Patrícia foi para a rede, a vantagem foi recuperada: 13 a 11, com direito a dois bloqueios de Ana Patrícia e um ace de Duda. Na sequência, as campeãs olímpicas usaram diferentes recursos para pontuar, fechando o set em 21 a 16.

Após iniciarem a segunda parcial atrás no marcador, as letãs viraram com uma boa passagem de Tina no saque e na rede, onde bloqueou ambas as atletas adversárias. A partida seguiu equilibrada até a reta final, com ralis disputados e bom volume de jogo de ambos os lados. Ana Patrícia fechou o jogo com um ace, marcando 21 a 19 no placar.

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Resultados do Areia Games

Placar geral: Time Brasil 8 x 12 Time Mundo

➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

  1. Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
  2. Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
  3. Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
  4. Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
  5. Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
  6. Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
  7. Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
  8. Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
  9. Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
  10. Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie
  11. Time Brasil 1 x 2 Time Mundo - Rodízio de duplas
  12. Time Brasil 32 x 30 Time Mundo - Quartetos
  13. Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Tina/Anastasija - Disputa de bronze

Programação deste domingo (22) no Areia do Games

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  1. Carol Solberg/Rebecca x Müller/Tillmann - Final de duplas - 13h30 (de Brasília)

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