Duda e Ana Patrícia vencem campeãs mundiais de vôlei de praia e levam o bronze no Areia Games

Na tarde deste domingo (22), as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia voltaram a vencer Tina e Anastasija, dupla da Letônia e atual campeã do Mundial da modalidade, pelo Areia Games. A disputa de terceiro lugar do torneio principal terminou 2 sets a 0 para as brasileiras, parciais de 21/16 e 21/19.

continua após a publicidade

A vitória dá três pontos para o Time Brasil, que agora soma oito no placar geral da competição realizada em Niterói (RJ). Com isso, a briga pelo título fica para o último jogo, que vale cinco pontos.

➡️ Duda e Ana Patrícia preveem ciclo de Los Angeles 2028 acirrado no vôlei de praia brasileiro

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o jogo?

Duda Lisboa no Areia Games (Foto: Maurício Val)

O sistema de saque-bloqueio foi diferencial para Duda e Ana Patrícia começarem em vantagem no placar. Depois, a dupla da Letônia passou a controlar melhor a partida e passou à frente.

continua após a publicidade

Quando Duda voltou para o saque e Ana Patrícia foi para a rede, a vantagem foi recuperada: 13 a 11, com direito a dois bloqueios de Ana Patrícia e um ace de Duda. Na sequência, as campeãs olímpicas usaram diferentes recursos para pontuar, fechando o set em 21 a 16.

Após iniciarem a segunda parcial atrás no marcador, as letãs viraram com uma boa passagem de Tina no saque e na rede, onde bloqueou ambas as atletas adversárias. A partida seguiu equilibrada até a reta final, com ralis disputados e bom volume de jogo de ambos os lados. Ana Patrícia fechou o jogo com um ace, marcando 21 a 19 no placar.

continua após a publicidade

Resultados do Areia Games

Placar geral: Time Brasil 8 x 12 Time Mundo

➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie Time Brasil 1 x 2 Time Mundo - Rodízio de duplas Time Brasil 32 x 30 Time Mundo - Quartetos Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Tina/Anastasija - Disputa de bronze

Programação deste domingo (22) no Areia do Games

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável