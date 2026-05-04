A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) definiu e distribuiu a premiação da Superliga feminina 2025/26. Ao todo, as 12 primeiras equipes da competição foram contempladas com valores em dinheiro, conforme a classificação final.

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O Dentil Praia Clube, campeão da temporada, ficou com a maior quantidade: R$ 250 mil. Já o Gerdau Minas, vice-campeão, recebeu R$ 200 mil. Os valores seguem o critério estabelecido pela entidade ainda no início da competição.

O título do Praia Clube foi confirmado neste domingo (3), após vitória sobre o Minas no clássico mineiro. Em sets diretos, a equipe de Uberlândia garantiu o tricampeonato da Superliga e, consequentemente, a maior premiação da edição.

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Praia Clube comemora título da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

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Confira os valores distribuídos pela CBV:

Campeão: R$ 250 mil

Vice-Campeão: R$ 200 mil

Terceiro Lugar: R$ 170 mil

4º Lugar: R$ 150 mil

5º Lugar: R$ 140 mil

6º Lugar: R$ 120 mil

7º Lugar: R$ 110 mil

8º Lugar: R$ 100 mil

9º Lugar: R$ 90 mil

10º Lugar: R$ 90 mil

11º Lugar: R$ 70 mil

12º Lugar: R$ 70 mil

A organização adotou o mesmo critério de premiação para as categorias feminina e masculina da Superliga de Vôlei. Os valores distribuídos são idênticos para ambas as competições.

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