menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Quanto Praia Clube faturou com o título da Superliga? Veja valores pagos pela CBV

Confederação Brasileira de Vôlei distribuiu premiação para as 12 primeiras equipes

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/05/2026
09:23
Adenízia ergue o troféu da Superliga Feminina 2025/26 pelo Praia Clube (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
imagem cameraAdenízia ergue o troféu da Superliga Feminina 2025/26 pelo Praia Clube (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) definiu e distribuiu a premiação da Superliga feminina 2025/26. Ao todo, as 12 primeiras equipes da competição foram contempladas com valores em dinheiro, conforme a classificação final.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Dentil Praia Clube, campeão da temporada, ficou com a maior quantidade: R$ 250 mil. Já o Gerdau Minas, vice-campeão, recebeu R$ 200 mil. Os valores seguem o critério estabelecido pela entidade ainda no início da competição.

O título do Praia Clube foi confirmado neste domingo (3), após vitória sobre o Minas no clássico mineiro. Em sets diretos, a equipe de Uberlândia garantiu o tricampeonato da Superliga e, consequentemente, a maior premiação da edição.

continua após a publicidade

➡️Decisiva no ataque, Michelle vive transformação no Praia Clube

Praia Clube comemora título da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
Praia Clube comemora título da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira os valores distribuídos pela CBV:

  • Campeão: R$ 250 mil
  • Vice-Campeão: R$ 200 mil
  • Terceiro Lugar: R$ 170 mil
  • 4º Lugar: R$ 150 mil
  • 5º Lugar: R$ 140 mil
  • 6º Lugar: R$ 120 mil
  • 7º Lugar: R$ 110 mil
  • 8º Lugar: R$ 100 mil
  • 9º Lugar: R$ 90 mil
  • 10º Lugar: R$ 90 mil
  • 11º Lugar: R$ 70 mil
  • 12º Lugar: R$ 70 mil

A organização adotou o mesmo critério de premiação para as categorias feminina e masculina da Superliga de Vôlei. Os valores distribuídos são idênticos para ambas as competições.

Interatividade: vote e dê sua opinião!

➡️Você decide! Quem foi a MVP da Superliga Feminina 2025/26?
➡️Saca tudo de vôlei? Monte sua seleção da Superliga Feminina 2025/26
➡️Quem foi a melhor jogadora da final da Superliga? Jogue e dê sua opinião
➡️Quem é você na final da Superliga Feminina? Jogue e descubra

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias