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Brasil busca título inédito da Copa do Mundo feminina de vôlei; veja equipes

Competição distribuirá três vagas olímpicas; Brasil já está classificado

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 15:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Nesta segunda-feira (5), a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou as 32 seleções classificadas para a disputa da Copa do Mundo — antigo Mundial — feminina de 2027. A competição acontece entre agosto e setembro, nos Estados Unidos e no Canadá, e distribui vaga olímpica em Los Angeles 2028 para três países.

Sedes do torneio, Estados Unidos e Canadá já estavam classificados para a Copa do Mundo. Atual campeã, a Itália também já tinha seu espaço reservado. Neste ano, 15 países se garantiram com o pódio continental, como foi o caso do Brasil, e as 14 equipes restantes foram definidas pelo ranking mundial. A novidade é a Rússia, que volta a eventos da FIVB após período de suspensão por conta da guerra na Ucrânia.

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A Seleção Brasileira feminina busca o título mundial inédito, após acumular quatro pratas e dois bronzes. Em 2027, a Copa do Mundo será prioridade para Zé Roberto, tendo a VNL como plano B. O Brasil, campeão do Sul-Americano, já está garantido nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

— Nós vamos ver como elas (jogadoras) vão se comportar nos clubes em que elas vão atuar. A partir disso, vamos ver como deveremos nos comportar em relação a elas. A gente não precisa mais correr atrás da vaga, como os outros times vão fazer (…). O nosso campeonato de foco ano que vem, como prioridade, é o Mundial. Nele, temos que tentar chegar da melhor maneira, montando o melhor time que a gente possa. E a VNL usar como jogos de preparação — afirmou o técnico.

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Zé Roberto em Brasil x Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei
Zé Roberto em Brasil x Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

De volta, a Rússia é a maior campeã da Copa do Mundo, com sete títulos. A última vez que o país disputou o torneio foi em 2028, quando ficou com a oitava posição.

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Formato da Copa do Mundo feminina de vôlei

A Copa do Mundo Feminina de vôlei contará com 32 seleções divididas em oito grupos de quatro equipes na fase inicial. O sorteio das chaves está previsto para acontecer ainda este ano. Ao fim dessa etapa, os dois primeiros colocados de cada grupo garantirão vaga no mata-mata. A decisão do torneio será realizada em Anaheim, cidade que também receberá partidas da competição de vôlei nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

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Confira as seleções classificadas

  1. Sedes: Estados Unidos e Canadá
  2. Atual campeã: Itália
  3. Pódios continentais: Brasil, Argentina e Colômbia (sul-americano); Turquia, Sérvia e Polônia (europeu); Tailândia, China e Japão (asiático); Egito, Quênia e Camarões (africano); Cuba, República Dominicana e Porto Rico (Norceca)
  4. Ranking: Holanda (10º), Rússia (11º), Alemanha (12º), República Tcheca (15º), Bélgica (16º), França (17º), Eslovênia (18º), Suécia (19º), México (21º), Ucrânia (22º), Grécia (25º), Coreia do Sul (28º), Bulgária (29º) e Suíça (30º).

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