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Campinas e Cruzeiro reeditam final da Superliga antes do início da 4ª rodada

Duelo antecipado abre programação na sexta e terá transmissão do sportv2

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 15:38
Atualizado há 1 minutos
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Cruzeiro na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)
Cruzeiro na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

A programação da Superliga Masculina de Vôlei reserva um confronto de peso antes mesmo da abertura oficial da quarta rodada. Nesta sexta-feira (13), às 18h30, Campinas e Cruzeiro entram em quadra para reeditar a decisão da última temporada em partida válida antecipadamente pela 11ª rodada. O duelo terá transmissão ao vivo do sportv2, com narração de Jader Rocha e comentários de Fabi Alvim.

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A quarta rodada começa oficialmente no sábado (14/11) com dois jogos. Às 16h, Norde Vôlei e São José duelam com exibição na Ge TV, sob o comando de Marcelo Ferrantini na locução e análises de Stephany Carvalho. Na sequência, às 18h30, o sportv2 transmite Montes Claros e Sesi-Bauru, narrado por Antero Neto e comentado por Nalbert.

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No domingo (15/11), a agenda conta com a partida matinal entre Monte Carmelo e Praia Clube, às 11h, também ao vivo no sportv2, com narração de Eusébio Resende e comentários de Fabi Alvim.

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O encerramento da rodada acontece na segunda-feira (16/11) com três partidas simultâneas ou em sequência. Às 18h30, o sportv2 exibe Goiás e Campinas, enquanto a Ge TV transmite o embate entre Guarulhos e Minas no mesmo horário. Fechando a semana, às 21h, Cruzeiro e Suzano enfrentam-se com transmissão do sportv2. Todos os jogos da grade também estarão disponíveis aos assinantes no Globoplay.

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Jogadores do Suzano se abraçam em comemoração durante partida da Superliga Masculina de Vôlei.
Suzano na Superliga Masculina 2026/27 (Foto: @hamanda.borges)

Agenda completa de transmissões da Superliga Masculina

Sexta-feira, 13 de novembro

  • 18h30 – Campinas x Cruzeiro (jogo antecipado da 11ª rodada - sportv2)

Sábado, 14 de novembro

  • 16h00 – Norde Vôlei x São José (Ge TV)
  • 18h30 – Montes Claros x Sesi-Bauru (sportv2)

Domingo, 15 de novembro

  • 11h00 – Monte Carmelo x Praia Clube (sportv2)

Segunda-feira, 16 de novembro

  • 18h30 – Goiás x Campinas (sportv2)
  • 18h30 – Guarulhos x Minas (Ge TV)
  • 21h00 – Cruzeiro x Suzano (sportv2)
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