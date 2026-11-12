A programação da Superliga Masculina de Vôlei reserva um confronto de peso antes mesmo da abertura oficial da quarta rodada. Nesta sexta-feira (13), às 18h30, Campinas e Cruzeiro entram em quadra para reeditar a decisão da última temporada em partida válida antecipadamente pela 11ª rodada. O duelo terá transmissão ao vivo do sportv2, com narração de Jader Rocha e comentários de Fabi Alvim.

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A quarta rodada começa oficialmente no sábado (14/11) com dois jogos. Às 16h, Norde Vôlei e São José duelam com exibição na Ge TV, sob o comando de Marcelo Ferrantini na locução e análises de Stephany Carvalho. Na sequência, às 18h30, o sportv2 transmite Montes Claros e Sesi-Bauru, narrado por Antero Neto e comentado por Nalbert.

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No domingo (15/11), a agenda conta com a partida matinal entre Monte Carmelo e Praia Clube, às 11h, também ao vivo no sportv2, com narração de Eusébio Resende e comentários de Fabi Alvim.

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O encerramento da rodada acontece na segunda-feira (16/11) com três partidas simultâneas ou em sequência. Às 18h30, o sportv2 exibe Goiás e Campinas, enquanto a Ge TV transmite o embate entre Guarulhos e Minas no mesmo horário. Fechando a semana, às 21h, Cruzeiro e Suzano enfrentam-se com transmissão do sportv2. Todos os jogos da grade também estarão disponíveis aos assinantes no Globoplay.

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Suzano na Superliga Masculina 2026/27 (Foto: @hamanda.borges)

Agenda completa de transmissões da Superliga Masculina

Sexta-feira, 13 de novembro

18h30 – Campinas x Cruzeiro (jogo antecipado da 11ª rodada - sportv2)

Sábado, 14 de novembro

16h00 – Norde Vôlei x São José (Ge TV)

18h30 – Montes Claros x Sesi-Bauru (sportv2)

Domingo, 15 de novembro

11h00 – Monte Carmelo x Praia Clube (sportv2)

Segunda-feira, 16 de novembro