Cruzeiro bate Norde e volta à liderança da Superliga masculina

Nesta terça-feira (10), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), o Cruzeiro superou o Norde por 3 sets a 0, em partida válida pela terceira rodada da Superliga masculina de vôlei. O atual campeão fechou as parciais do duelo em 25/19, 25/23 e 25/20, reassumindo a ponta da tabela.

Oppenkoski foi o destaque do confronto. O oposto anotou 16 pontos e foi eleito o melhor jogador, recebendo o Troféu VivaVôlei. Mas o desempenho não lhe rendeu o título de maior pontuador da partida. Isso porque Caio, do Norde, também colocou as mesmas 16 bolas no chão da quadra adversária.

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Com o resultado, o Cruzeiro volta à liderança da Superliga. A equipe acumula 11 pontos após quatro vitórias em quatro partidas. Já o estreante Norde, por outro lado, está zerado e segue em busca de seu primeiro triunfo na competição após três jogos disputados.

Cruzeiro x Norde pela Superliga masculina de vôlei (Foto: Stephan Eilert)

O Cruzeiro volta à quadra pela próxima rodada da Superliga na segunda-feira (16). Às 21h (de Brasília), a equipe celeste mede forças com o Suzano. Já o Norde enfrenta o São José dos Campos no sábado (14), a partir das 16h (de Brasília).

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De virada, São José vence Montes Claros

Na outra partida desta terça-feira (10), o São José protagonizou uma virada sobre o Montes Claros, também pela terceira rodada da Superliga Masculina, e conquistou sua primeira vitória na competição. A equipe mineira começou melhor e dominou o primeiro set, mas deixou o rendimento cair e acabou superada por 3 a 1, nas parciais 14/25, 25/20, 27/25 e 25/17. O duelo foi disputado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP).

O resultado leva o São José à quinta posição, com quatro pontos. O Montes Claros vem logo à frente, na quarta, também com quatro pontos. O time leva a melhor no critério de razão de sets (6:7 a 5:7).