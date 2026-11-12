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Sesc Flamengo x Fluminense na Superliga: horário e onde assistir

Clássico acontece nesta quinta-feira (12) pela quinta rodada da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Time Feminino do Sesc Flamengo Celebra Vitória na Superliga de Vôlei.
Sesc RJ Flamengo bate Brasília na Superliga feminina de vôlei (Foto: Guerreiro Fotografia)

Esta quinta-feira (12) reserva um clássico carioca pela quinta rodada da Superliga feminina de vôlei 2026/27. A partir das 21h (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada da competição. A partida tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

O Rubro-Negro chega invicto à partida, sem nenhum set perdido até aqui na Superliga. Foram quatro vitórias em quatro jogos, ocupando a segunda posição da tabela. Na última rodada, o Sesc RJ Flamengo superou, fora de casa, o Londrina por 3 sets a 0 (25/20, 25/21 e 25/17).

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Já o Fluminense passa por um início inconstante de campeonato. Até aqui, o time de Facundo Morando acumula uma vitória em três jogos, com três pontos somados. No último compromisso na Superliga, o Tricolor, no Ginásio do Hebraica, travou uma batalha difícil contra o Osasco, mas acabou superado no tie-break após abrir dois sets de vantagem. O duelo terminou nas parciais 25/23, 26/24, 23/25, 21/25 e 15/9.

Ariane do Fluminense celebra com as colegas em partida da Superliga contra Osasco.
Jogadoras do Fluminense comemoram ponto na partida contra o Osasco pela Superliga (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

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🏐✅ Ficha técnica

Sesc RJ Flamengo x Fluminense - Superliga feminina - 5ª rodada

📅 Data e horário: quinta-feira, 12 de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura)

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