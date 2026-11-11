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Novidade da Superliga feminina lidera estatísticas; confira

Brusque tem as duas maiores pontuadoras e a melhor sacadora até aqui na competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras de Brusque, time da Superliga de vôlei, formam abraço coletivo com as mãos erguidas.
Brusque na Superliga feminina de vôlei 2026/27 (Foto: Reprodução/Instagram)

O Brusque chega a 2026/27 em sua quarta oportunidade na elite do vôlei nacional, após conquistar o título da Superliga B. E tem sido um retorno de alto nível. Para encontrar constância nas partidas e transformá-la em vitórias, o time conta com jogadoras que vêm se destacando nas estatísticas. Camila Mesquita e Paola Santiago são as duas maiores pontuadoras, e Giulia, a atleta com mais pontos de saque até aqui no campeonato.

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Na volta à elite, o Brusque tem dado trabalho para equipes de maior porte. O time de Santa Catarina tirou um ponto do Minas, logo na estreia, e venceu um set do Praia Clube. Contra o Pinheiros, na reedição da final da Superliga B, travou um bom jogo e foi superado no tie-break. A primeira vitória na edição 2026/27 do campeonato veio no último domingo (8), contra o Barueri, por 3 a 1, chegando à sexta posição da tabela, com cinco pontos.

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Impulsionadora do alto nível apresentado pelo Brusque, a oposta Camila Mesquita acumula 102 pontos na Superliga, ocupando o posto de maior pontuadora. Logo atrás, na segunda posição, vem sua companheira Paola Santiogo. A ponteira porto-riquenha soma 83 acertos.

Camila Paola Brusque em ação na Superliga de Vôlei, jogando contra adversária de uniforme rosa.
Camila Mesquita e Paola Santiago, jogadoras do Brusque (Foto: Reprodução/Instagram)

E, no saque, fundamento importante para já desestabilizar o jogo do adversário, o Brusque também está muito bem servido. A central Giulia é dona de sete aces na Superliga, o maior número de uma única jogadora até aqui.

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Giulia Brusque, jogadora de vôlei, levanta o braço durante jogo da Superliga, vestindo uniforme azul, branco e vermelho.
Giulia, central do Brusque (Foto: Reprodução/Instagram)

Para manter a boa atuação e buscar a segunda vitória na elite, o Brusque volta à quadra às 21h (de Brasília) do próximo sábado (14). Dentro de casa, a equipe enfrenta o Brasília, ainda zerado na tabela.

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Resultados do Brusque na Superliga feminina 2026/27

  • Minas 3 x 2 Brusque - 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15
  • Praia Clube 3 x 1 Brusque - 27/29, 25/23, 25/20 e 25/16
  • Pinheiros x Brusque - 25/23, 19/25, 27/25, 22/25 e 17/15
  • Brusque 3 x 1 Barueri - 15/25, 25/22, 25/23 e 25/17
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