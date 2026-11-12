Exclusivo: da Europa ao Brasil, Stysiak fecha 'lista de sonhos' na Superliga

Magdalena Stysiak chega ao Brasil como a contratação de maior peso para a temporada 2026/27 da Superliga de vôlei. Nos primeiros jogos, a polonesa de 2,03m já mostrou não ter se intimidado com a responsabilidade e, cada vez mais, demonstra adaptação ao time de Osasco. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a oposta compartilhou a sensação de jogar no vôlei brasileiro, bastidores da negociação com o time paulista e o futuro de sua carreira.

Stysiak, aos 25 anos, acumula grande experiência no vôlei europeu, além de defender a seleção da Polônia, pela qual jogou as Olimpíadas de Paris 2024. Mas, para ela, faltava algo no currículo. E era justamente atuar no voleibol brasileiro. Para a oposta, disputar a Superliga é como "completar uma lista de sonhos".

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— Defini alguns objetivos de vida comigo mesma: quando estiver bem fisicamente, quero jogar na Itália, na Turquia, ir aos Jogos Olímpicos e jogar no Brasil. Até agora, só me faltava o Brasil. Joguei na Itália, joguei na Turquia, estive nos Jogos Olímpicos e agora estou aqui. Estou vivendo meus sonhos, fazendo o que sempre quis.

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Com isso em mente, a polonesa não teve dúvidas quando chegou a proposta do Osasco, que, segundo ela, foi o único time brasileiro que a procurou. Ainda assim, o técnico Luizomar de Moura, para não deixar a oportunidade passar, logo entrou em contato com Stysiak e foi personagem principal da transferência da oposta para a equipe paulista.

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— Assim que soube da possibilidade de eu vir, ele me escreveu logo diretamente e conversamos um pouco. O Luizomar me ligou e me mandou muitas mensagens para tentar me convencer, me contou muito sobre o clube, as jogadoras e o ambiente aqui. Portanto, sim, foi a pessoa com quem estive em contato por mensagens antes de assinar contrato.

Magdalena Stysiak, oposta polonesa que atua no Osasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Vinda do Eczacıbaşı Dynavit, da Turquia, Stysiak já se mostra adaptada em quadra. Até aqui, em quatro jogos disputados na Superliga, a oposta acumula 74 pontos, ocupando o posto de quarta maior pontuadora da competição. Mas, fora dos ginásios, ela ainda está em processo de se acostumar com dois dos pontos principais de São Paulo: o clima e o trânsito.

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— Até agora tem chovido sempre em São Paulo, por isso, sim, é um clima doido (...). Vou me habituar ao trânsito, às pessoas, ao sol. Sou da Polônia e não estou habituada ao sol. Tenho que ter cuidado. Para mim é algo novo; também tem alguns locais turísticos que quero ver. Gosto de fazer turismo, quero aproveitar o máximo possível. Em relação ao trânsito, está tudo bem. Quanto à comida também, é bastante parecida com a do resto do mundo. Gosto de comer de tudo, por isso com isso não tenho qualquer problema.

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A amizade entre Stysiak e Marcelle: 'Mais alta e mais baixa'

Fato é que um bom vestiário é peça-chave para um bom entrosamento em quadra. E, se depender de Stysiak, o Osasco está muito bem servido. A recém-chegada afirma que se dá bem com todas as companheiras de equipe. Em especial, ela destaca Marcelle, com quem divide quarto, em uma amizade entre uma gigante de 2,03m e uma líbero de 1,63, ambas caras novas na equipe paulista para a temporada.

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— Tenho uma relação próxima com todas elas, tento me dar bem com todas. Mas acho que a melhor relação é com a líbero, com a Marcelle — a mais alta e a mais baixa! Também somos colegas de quarto, por isso sim, é com ela que tenho o contato mais próximo.

Stysiak e Marcelle são colegas de quarto no Osasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Planos para o futuro?

"Não sei nem o que vou fazer amanhã." Com esta frase, Stysiak diz ainda não pensar no seu futuro após a temporada 2026/27 pelo Osasco. Recentemente, no voleibol brasileiro, grandes opostas disputaram apenas uma edição da Superliga e deixaram seus respectivos clubes. Este foi o caso da argentina Bianca Cugno, por exemplo, no próprio Osasco em 2025/26. Ela terminou a competição como a segunda maior pontuadora.

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Stysiak deixa claro que não tem um plano certo em mente sobre a continuidade de sua carreira. A oposta destaca a vontade de disputar as Olimpíadas de Los Angeles 2028 e a importância de desempenhar bem na temporada anterior aos Jogos para conquistar a meta.

— É uma boa pergunta (sobre a continuidade ou não no Brasil). Não sei o que vou fazer amanhã, não consigo responder ao que farei na próxima temporada porque ainda não sei. A próxima temporada será muito importante, sobretudo para mim, porque será anterior aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Portanto, ainda é muito cedo. Vamos jogar esta temporada, vamos tentar ganhar títulos e depois falamos sobre se fico por cá ou se mudo de clube.

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Stysiak disputou a VNL 2026 pela Polônia e mira LA28 (Foto: Reprodução/Instagram)

Próximos compromissos do Osasco na Superliga

Com a força e a altura de Stysiak na saída de rede, o Osasco volta à quadra da Superliga na próxima sexta-feira (13), pela quinta rodada da competição. Às 21h (de Brasília), a equipe enfrenta o Sesi Bauru. O Osasco é o atual quinto colocado da tabela, com 11 pontos conquistados após quatro vitórias em quatro partidas. A última foi contra o Fluminense, no Ginásio do Hebraica, no tie-break.