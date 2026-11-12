Exclusivo: da Europa ao Brasil, Stysiak fecha 'lista de sonhos' na Superliga
Oposta polonesa de 2,03m vive primeira temporada no vôlei brasileiro, pelo Osasco
Magdalena Stysiak chega ao Brasil como a contratação de maior peso para a temporada 2026/27 da Superliga de vôlei. Nos primeiros jogos, a polonesa de 2,03m já mostrou não ter se intimidado com a responsabilidade e, cada vez mais, demonstra adaptação ao time de Osasco. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a oposta compartilhou a sensação de jogar no vôlei brasileiro, bastidores da negociação com o time paulista e o futuro de sua carreira.
Stysiak, aos 25 anos, acumula grande experiência no vôlei europeu, além de defender a seleção da Polônia, pela qual jogou as Olimpíadas de Paris 2024. Mas, para ela, faltava algo no currículo. E era justamente atuar no voleibol brasileiro. Para a oposta, disputar a Superliga é como "completar uma lista de sonhos".
— Defini alguns objetivos de vida comigo mesma: quando estiver bem fisicamente, quero jogar na Itália, na Turquia, ir aos Jogos Olímpicos e jogar no Brasil. Até agora, só me faltava o Brasil. Joguei na Itália, joguei na Turquia, estive nos Jogos Olímpicos e agora estou aqui. Estou vivendo meus sonhos, fazendo o que sempre quis.
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Com isso em mente, a polonesa não teve dúvidas quando chegou a proposta do Osasco, que, segundo ela, foi o único time brasileiro que a procurou. Ainda assim, o técnico Luizomar de Moura, para não deixar a oportunidade passar, logo entrou em contato com Stysiak e foi personagem principal da transferência da oposta para a equipe paulista.
— Assim que soube da possibilidade de eu vir, ele me escreveu logo diretamente e conversamos um pouco. O Luizomar me ligou e me mandou muitas mensagens para tentar me convencer, me contou muito sobre o clube, as jogadoras e o ambiente aqui. Portanto, sim, foi a pessoa com quem estive em contato por mensagens antes de assinar contrato.
Vinda do Eczacıbaşı Dynavit, da Turquia, Stysiak já se mostra adaptada em quadra. Até aqui, em quatro jogos disputados na Superliga, a oposta acumula 74 pontos, ocupando o posto de quarta maior pontuadora da competição. Mas, fora dos ginásios, ela ainda está em processo de se acostumar com dois dos pontos principais de São Paulo: o clima e o trânsito.
— Até agora tem chovido sempre em São Paulo, por isso, sim, é um clima doido (...). Vou me habituar ao trânsito, às pessoas, ao sol. Sou da Polônia e não estou habituada ao sol. Tenho que ter cuidado. Para mim é algo novo; também tem alguns locais turísticos que quero ver. Gosto de fazer turismo, quero aproveitar o máximo possível. Em relação ao trânsito, está tudo bem. Quanto à comida também, é bastante parecida com a do resto do mundo. Gosto de comer de tudo, por isso com isso não tenho qualquer problema.
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A amizade entre Stysiak e Marcelle: 'Mais alta e mais baixa'
Fato é que um bom vestiário é peça-chave para um bom entrosamento em quadra. E, se depender de Stysiak, o Osasco está muito bem servido. A recém-chegada afirma que se dá bem com todas as companheiras de equipe. Em especial, ela destaca Marcelle, com quem divide quarto, em uma amizade entre uma gigante de 2,03m e uma líbero de 1,63, ambas caras novas na equipe paulista para a temporada.
— Tenho uma relação próxima com todas elas, tento me dar bem com todas. Mas acho que a melhor relação é com a líbero, com a Marcelle — a mais alta e a mais baixa! Também somos colegas de quarto, por isso sim, é com ela que tenho o contato mais próximo.
Planos para o futuro?
"Não sei nem o que vou fazer amanhã." Com esta frase, Stysiak diz ainda não pensar no seu futuro após a temporada 2026/27 pelo Osasco. Recentemente, no voleibol brasileiro, grandes opostas disputaram apenas uma edição da Superliga e deixaram seus respectivos clubes. Este foi o caso da argentina Bianca Cugno, por exemplo, no próprio Osasco em 2025/26. Ela terminou a competição como a segunda maior pontuadora.
Stysiak deixa claro que não tem um plano certo em mente sobre a continuidade de sua carreira. A oposta destaca a vontade de disputar as Olimpíadas de Los Angeles 2028 e a importância de desempenhar bem na temporada anterior aos Jogos para conquistar a meta.
— É uma boa pergunta (sobre a continuidade ou não no Brasil). Não sei o que vou fazer amanhã, não consigo responder ao que farei na próxima temporada porque ainda não sei. A próxima temporada será muito importante, sobretudo para mim, porque será anterior aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Portanto, ainda é muito cedo. Vamos jogar esta temporada, vamos tentar ganhar títulos e depois falamos sobre se fico por cá ou se mudo de clube.
Próximos compromissos do Osasco na Superliga
Com a força e a altura de Stysiak na saída de rede, o Osasco volta à quadra da Superliga na próxima sexta-feira (13), pela quinta rodada da competição. Às 21h (de Brasília), a equipe enfrenta o Sesi Bauru. O Osasco é o atual quinto colocado da tabela, com 11 pontos conquistados após quatro vitórias em quatro partidas. A última foi contra o Fluminense, no Ginásio do Hebraica, no tie-break.
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