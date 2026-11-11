Praia Clube bate Goiás e chega ao G-4 da Superliga; veja resultados da rodada
Em casa, equipe mineira sai vitoriosa por sets diretos e sobe na tabela
Nesta quarta-feira (11), o Praia Clube superou o Goiás por 3 sets a 0 em partida válida pela terceira rodada da Superliga masculina. As parciais da partida disputada no Ginásio UTC, em Uberlândia (MG), terminaram em 25/15, 27/25 e 25/17.
Franco foi o maior pontuador da partida, com 21 acertos, e eleito o melhor em quadra, levando para casa o Troféu VivaVôlei. Pelo lado do Goiás, quem mais se destacou foi o também oposto Saliba, que marcou 11 pontos.
O resultado marca a segunda vitória do Praia Clube na Superliga masculina 202/27, em três jogos, e leva a equipe à quarta posição da tabela, com seis pontos. Já o Goiás é o 12º colocado, ainda em busca do primeiro ponto no campeonato.
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Suzano supera Guarulhos e também sobe na tabela
No jogo que fechou a 3ª rodada da Superliga masculina, o Suzano venceu o Guarulhos também por 3 sets a 0. O clássico paulista, disputado na Arena Suzano, terminou nas parciais 25/21, 25/21 e 25/18. Lucas França foi eleito o melhor em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei, após marcar 13 pontos. Sabino, também do Suzano, e Vaccari e Daniel Felipe, do Guarulhos, também anotaram 13 pontos cada.
Com a vitória, o Suzano vai à quinta posição da tabela, empatado com o Praia Clube, mas atrás pelo critério de razão de sets. Já o Guarulhos ocupa o 10º lugar, com três pontos após uma vitória e uma derrota.
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Confira os resultados da 3ª rodada da Superliga masculina
- Minas 3 x 2 Monte Carmelo - 25/18, 30/32, 25/16, 28/30 e 15/20
- Campinas 3 x 0 Sesi Bauru - 26/24, 25/21 e 25/22
- São José 3 x 1 Montes Claros - 14/25, 25/20, 27/25 e 25/17
- Cruzeiro 3 x 0 Norde - 25/19, 25/23 e 25/20
- Praia Clube 3 x 0 Goiás - 25/15, 27/25 e 25/17
- Suzano 3 x 0 Guarulhos - 25/21, 25/21 e 25/18
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