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Acesso do Fluminense 'rompeu' hegemonia do Sesc Flamengo na Superliga; entenda

Rubro-Negro não conquista o título desde a temporada em que o Tricolor chegou à elite do vôlei feminino

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 07:45
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Vôlei feminino: Flamengo (esquerda) e Fluminense (direita) em celebração.
Simone Lee (esq.) em ação pelo Sesc Flamengo e Pri Heldes (dir.) vibrando pelo Fluminense (Fotos: Marina Sá/CRF e Marcelo Gonçalves/FFC)

Sesc RJ Flamengo e Fluminense iniciam a Superliga Feminina 2026/27 sustentando sequências ativas que refletem os contextos distintos das equipes ao longo da última década. O Rubro-Negro, maior campeão nacional com 12 títulos, não sobe ao topo do principal torneio do vôlei brasileiro de clubes há dez temporadas. O período coincide com a chegada do Tricolor à elite e a crescente da rivalidade Fla-Flu nas quadras, que ganha um novo capítulo nesta quinta-feira (12).

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Em 2016, o Fluminense carimbou o passaporte rumo à primeira divisão com o vice-campeonato da Superliga B. O acesso inédito representou um ponto de virada para o vôlei feminino das Laranjeiras, que voltava a disputar uma grande competição profissional depois de décadas no esquecimento.

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Até então, o Rio de Janeiro Voleibol Clube, projeto que compete atualmente sob o nome de Sesc RJ Flamengo, era o único representante do seu estado consolidado na modalidade. Altos investimentos e elencos estrelados marcaram uma era de domínio e constância do time de Bernardinho, que, na temporada 2016/17, alcançou o 12º título em 16 finais.

Nos anos seguintes, o Rio de Janeiro passou a encarar uma concorrência cada vez mais pesada nas disputas Brasil afora. Além disso, a saída de patrocinadores interferiu diretamente na montagem do elenco. Nomes como Gabi Guimarães e Carolana, que fizeram parte da conquista de 2016/17, saíram para reforçar os rivais Minas e Praia Clube, respectivamente, naquela época.

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Rio e Flamengo unem forças, mas jejum segue

Em meio à crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, uma importante decisão administrativa foi tomada visando o futuro da equipe. Rio de Janeiro e Flamengo se fundiram, e o vermelho e o preto foram adotados como as cores oficiais do projeto liderado por Bernardinho, que agora teria a marca, a torcida e as categorias de base rubro-negras a seu favor.

Seis anos depois, o Sesc Flamengo segue na fila de espera para voltar a ser campeão da Superliga. A parceria em vigor só chegou até a semifinal, em quatro edições. A última vez que o time carioca foi à final continua sendo em 2017/18, quando foi derrotado pelo Praia Clube, mesmo algoz das quatro semifinais perdidas.

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Jaque Schmitz cumprimenta Laís e, Sesc RJ Flamengo x Tijuca
Jaque Schmitz cumprimenta Laís em Sesc RJ Flamengo x Tijuca (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

Fluminense veio para ficar

Por outro lado, o Fluminense chega à 11ª temporada consecutiva na Superliga com um repertório consistente de campanhas, buscando romper de vez a barreira das quartas de final. O Tricolor alcançou essa fase em oito oportunidades, mas ainda não sabe o que é figurar entre os semifinalistas da maior competição do vôlei brasileiro feminino.

Ariane do Fluminense celebra com as colegas em partida da Superliga contra Osasco.
Jogadoras do Fluminense comemoram ponto na partida contra o Osasco (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Sesc Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta (12)

O Maracanãzinho será palco de mais um encontro entre Sesc Flamengo e Fluminense nesta quinta-feira (12), a partir das 21h (de Brasília). O Rubro-Negro, invicto e na segunda colocação, recebe o Tricolor, sétimo, pela quinta rodada da fase classificatória do torneio. ➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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