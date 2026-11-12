Sesc RJ Flamengo e Fluminense iniciam a Superliga Feminina 2026/27 sustentando sequências ativas que refletem os contextos distintos das equipes ao longo da última década. O Rubro-Negro, maior campeão nacional com 12 títulos, não sobe ao topo do principal torneio do vôlei brasileiro de clubes há dez temporadas. O período coincide com a chegada do Tricolor à elite e a crescente da rivalidade Fla-Flu nas quadras, que ganha um novo capítulo nesta quinta-feira (12).

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Em 2016, o Fluminense carimbou o passaporte rumo à primeira divisão com o vice-campeonato da Superliga B. O acesso inédito representou um ponto de virada para o vôlei feminino das Laranjeiras, que voltava a disputar uma grande competição profissional depois de décadas no esquecimento.

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Até então, o Rio de Janeiro Voleibol Clube, projeto que compete atualmente sob o nome de Sesc RJ Flamengo, era o único representante do seu estado consolidado na modalidade. Altos investimentos e elencos estrelados marcaram uma era de domínio e constância do time de Bernardinho, que, na temporada 2016/17, alcançou o 12º título em 16 finais.

Nos anos seguintes, o Rio de Janeiro passou a encarar uma concorrência cada vez mais pesada nas disputas Brasil afora. Além disso, a saída de patrocinadores interferiu diretamente na montagem do elenco. Nomes como Gabi Guimarães e Carolana, que fizeram parte da conquista de 2016/17, saíram para reforçar os rivais Minas e Praia Clube, respectivamente, naquela época.

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Rio e Flamengo unem forças, mas jejum segue

Em meio à crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, uma importante decisão administrativa foi tomada visando o futuro da equipe. Rio de Janeiro e Flamengo se fundiram, e o vermelho e o preto foram adotados como as cores oficiais do projeto liderado por Bernardinho, que agora teria a marca, a torcida e as categorias de base rubro-negras a seu favor.

Seis anos depois, o Sesc Flamengo segue na fila de espera para voltar a ser campeão da Superliga. A parceria em vigor só chegou até a semifinal, em quatro edições. A última vez que o time carioca foi à final continua sendo em 2017/18, quando foi derrotado pelo Praia Clube, mesmo algoz das quatro semifinais perdidas.

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Jaque Schmitz cumprimenta Laís em Sesc RJ Flamengo x Tijuca (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

Fluminense veio para ficar

Por outro lado, o Fluminense chega à 11ª temporada consecutiva na Superliga com um repertório consistente de campanhas, buscando romper de vez a barreira das quartas de final. O Tricolor alcançou essa fase em oito oportunidades, mas ainda não sabe o que é figurar entre os semifinalistas da maior competição do vôlei brasileiro feminino.

Jogadoras do Fluminense comemoram ponto na partida contra o Osasco (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Sesc Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta (12)

O Maracanãzinho será palco de mais um encontro entre Sesc Flamengo e Fluminense nesta quinta-feira (12), a partir das 21h (de Brasília). O Rubro-Negro, invicto e na segunda colocação, recebe o Tricolor, sétimo, pela quinta rodada da fase classificatória do torneio. ➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.