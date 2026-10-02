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Osasco bate Pinheiros em set diretos na semi do Paulista de vôlei

Equipe larga na frente em busca de vaga na decisão estadual

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 21:18
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Osasco no Campeonato Paulista de vôlei feminino
Osasco no Campeonato Paulista de vôlei feminino (Foto: Carolina Oliveira)

Nesta sexta-feira (2), o Osasco venceu o Pinheiros por 3 sets a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino. No Ginásio Henrique Villaboim, as parciais do duelo terminaram em 25/16, 25/13, 25/20.

A partida de volta acontece no dia 6 de outubro, no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Em caso de vitória de Pinheiros, a vaga na final será decidida no golden set. Do outro lado da chave, o Sesi Bauru superou o São Caetano por 3 sets a 1 (25/22, 25/17, 26/28 e 25/18) no jogo de ida em busca de uma vaga na decisão.

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Veja como foi a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Pinheiros

0

16

13

20

Osasco

3

25

25

25

3º set - 25x 20

  • Lays fecha o jogo no bloqueio! 25 a 20
  • Mais um de Tifanny na diagonl. É match point para o Osasco - 24 a 20
  1. Adria imponente na bola de xeque! 23 a 18
  • Agora, ela pontua na diagonal - 23 a 17
  • Tifanny ataca para fora - 22 a 17
  • Ovacionada pela torcida, Tifanny entra em quadra na vaga de Brambilla - 22 a 16
  • Luizomar de Moura pede o primeiro tempo de Osasco no jogo - 21 a 16
  • Stysiak fica no bloqueio! 21 a 16
  • Talia pontua na entrada de rede - 21 a 13
  • Flavia explora o boqueio - 19 a 11
  • Brambilla larga no fundo de quadra - 19 a 10
  • Ataque potente de Brambilla - 17 a 9
  • Bloqueio simples de Stysiak! 16 a 8
  • Angelo Vercesi para o jogo - 15 a 8
  1. Larissa coloca para baixo! 14 a 8
  • Larissa para Manyang no bloqueio - 12 a 7
  • Manyang pontua pela pipe - 9 a 6
  1. É mais um ponto da oposta holandesa de Osasco! 9 a 5
  • Ju Carrijo tenta o toque-ataque, e arbitragem marca infração - 7 a 4
  • Stysiak pontua explorando a mão de fora do bloqueio - 6 a 4
  1. Lays para baixo na bola de tempo! 5 a 4
  • Mari Brambilla para baixo! 3 a 3
  • Stysiak explode a defesa de Talia - 2 a 2
  1. Adria coloca no chão pelo meio de rede - 2 a 1
  • Ataque de Amanda toca no bloqueio - 1 a 1

2º set - 25 x 13

  • Stysiak larga por cima do bloqueio - 25 a 13
  • Amanda forte pela pipe! É set point - 24 a 13
  • Stysiak pontua na paralela - 23 a 13
  1. No rally seguinte, a oposta coloca para baixo - 22 a 12
  • Lorraine fica no bloqueio! 21 a 12
  • Mais um de Lays pelo meio! 21 a 10
  • Manyang ataca forte pela saída de rede - 20 a 9
  • Lays vira mais uma pleo meio - 20 a 8
  • Angelo Vercesi gasta o segundo tempo técnico do set - 19 a 8
  1. Manyang vira pela saída de rede, e Pinheiros volta a rodar - 17 a 8
  • Mari Brambilla explora o bloqueio - 17 a 7
  • Lays pontua pelo meio de rede - 16 a 7
  • Manyang fica no block - 13 a 6
  • Bloqueio para cima de Stysiak! 12 a 5
  • Angelo Vercesi pede tempo técnico - 12 a 4
  • Stysiak na diagonal curta! 10 a 4
  • Amanda explora o bloqueio, e Osasco abre cinco de vantagem - 9 a 4
  • Lays saca para fora - 8 a 4
  • Ace de Lays - 7 a 3. A jogadora entrou no lugar de Mayhara, que saiu no primeiro set com dores na panturrilha
  • Ponto de xeque de Marta Bechis - 6 a 3
  • Adria para baixo! 3 a 2
  • Stysiak bagunça a defesa adversária com "largada" - 2 a 0
  • O primeiro ponto da segunda parcial é do Osasco - 1 a 0

1º set - 25x 16

  • Lorraya explora o bloqueio, e Osasco fecha o set no side out - 25 a 16
  • Pinheiros salva o primeiro, com ponto de Flavia
  • Luana fica no bloqueio de Amanda. É set point! 24 a 15
  • Lorrayna ataca forte de canhota pela saída de rede - 22 a 14
  • Flavia fica no bloqueio de Lays - 21 a 14
Pinheiros no Campeonato Paulista de vôlei feminino 2026
Pinheiros no Campeonato Paulista de vôlei feminino 2026 (Foto: RICARDO BUFOLIN/PINHEIROS)

➡️ Minas é derrotado por time peruano e fica fora de final

Como as equipes chegam à semifinal?

Ambas às equipes chegam à fase anterior à decisão com quatro vitórias e duas derrotas. O Osasco terminou a classificação na segunda posição, com 14 pontos. Já o Pinheiros foi o terceiro colocado, com 12. No confronto do turno, o Pinheiros saiu vencedor por 3 sets a 2, no Ginásio José Liberatti.

Formato das semifinais do Paulista

A semifinal do Campeonato Paulista terá dois jogos e pode ser decidida no golden set; volta acontece em 6 de outubro, no ginásio José Liberatti, em Osasco.

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