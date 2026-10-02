Osasco bate Pinheiros em set diretos na semi do Paulista de vôlei
Equipe larga na frente em busca de vaga na decisão estadual
Nesta sexta-feira (2), o Osasco venceu o Pinheiros por 3 sets a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino. No Ginásio Henrique Villaboim, as parciais do duelo terminaram em 25/16, 25/13, 25/20.
A partida de volta acontece no dia 6 de outubro, no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Em caso de vitória de Pinheiros, a vaga na final será decidida no golden set. Do outro lado da chave, o Sesi Bauru superou o São Caetano por 3 sets a 1 (25/22, 25/17, 26/28 e 25/18) no jogo de ida em busca de uma vaga na decisão.
Veja como foi a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Pinheiros
0
16
13
20
Osasco
3
25
25
25
3º set - 25x 20
- Lays fecha o jogo no bloqueio! 25 a 20
- Mais um de Tifanny na diagonl. É match point para o Osasco - 24 a 20
- Adria imponente na bola de xeque! 23 a 18
- Agora, ela pontua na diagonal - 23 a 17
- Tifanny ataca para fora - 22 a 17
- Ovacionada pela torcida, Tifanny entra em quadra na vaga de Brambilla - 22 a 16
- Luizomar de Moura pede o primeiro tempo de Osasco no jogo - 21 a 16
- Stysiak fica no bloqueio! 21 a 16
- Talia pontua na entrada de rede - 21 a 13
- Flavia explora o boqueio - 19 a 11
- Brambilla larga no fundo de quadra - 19 a 10
- Ataque potente de Brambilla - 17 a 9
- Bloqueio simples de Stysiak! 16 a 8
- Angelo Vercesi para o jogo - 15 a 8
- Larissa coloca para baixo! 14 a 8
- Larissa para Manyang no bloqueio - 12 a 7
- Manyang pontua pela pipe - 9 a 6
- É mais um ponto da oposta holandesa de Osasco! 9 a 5
- Ju Carrijo tenta o toque-ataque, e arbitragem marca infração - 7 a 4
- Stysiak pontua explorando a mão de fora do bloqueio - 6 a 4
- Lays para baixo na bola de tempo! 5 a 4
- Mari Brambilla para baixo! 3 a 3
- Stysiak explode a defesa de Talia - 2 a 2
- Adria coloca no chão pelo meio de rede - 2 a 1
- Ataque de Amanda toca no bloqueio - 1 a 1
2º set - 25 x 13
- Stysiak larga por cima do bloqueio - 25 a 13
- Amanda forte pela pipe! É set point - 24 a 13
- Stysiak pontua na paralela - 23 a 13
- No rally seguinte, a oposta coloca para baixo - 22 a 12
- Lorraine fica no bloqueio! 21 a 12
- Mais um de Lays pelo meio! 21 a 10
- Manyang ataca forte pela saída de rede - 20 a 9
- Lays vira mais uma pleo meio - 20 a 8
- Angelo Vercesi gasta o segundo tempo técnico do set - 19 a 8
- Manyang vira pela saída de rede, e Pinheiros volta a rodar - 17 a 8
- Mari Brambilla explora o bloqueio - 17 a 7
- Lays pontua pelo meio de rede - 16 a 7
- Manyang fica no block - 13 a 6
- Bloqueio para cima de Stysiak! 12 a 5
- Angelo Vercesi pede tempo técnico - 12 a 4
- Stysiak na diagonal curta! 10 a 4
- Amanda explora o bloqueio, e Osasco abre cinco de vantagem - 9 a 4
- Lays saca para fora - 8 a 4
- Ace de Lays - 7 a 3. A jogadora entrou no lugar de Mayhara, que saiu no primeiro set com dores na panturrilha
- Ponto de xeque de Marta Bechis - 6 a 3
- Adria para baixo! 3 a 2
- Stysiak bagunça a defesa adversária com "largada" - 2 a 0
- O primeiro ponto da segunda parcial é do Osasco - 1 a 0
1º set - 25x 16
- Lorraya explora o bloqueio, e Osasco fecha o set no side out - 25 a 16
- Pinheiros salva o primeiro, com ponto de Flavia
- Luana fica no bloqueio de Amanda. É set point! 24 a 15
- Lorrayna ataca forte de canhota pela saída de rede - 22 a 14
- Flavia fica no bloqueio de Lays - 21 a 14
➡️ Minas é derrotado por time peruano e fica fora de final
Como as equipes chegam à semifinal?
Ambas às equipes chegam à fase anterior à decisão com quatro vitórias e duas derrotas. O Osasco terminou a classificação na segunda posição, com 14 pontos. Já o Pinheiros foi o terceiro colocado, com 12. No confronto do turno, o Pinheiros saiu vencedor por 3 sets a 2, no Ginásio José Liberatti.
Formato das semifinais do Paulista
A semifinal do Campeonato Paulista terá dois jogos e pode ser decidida no golden set; volta acontece em 6 de outubro, no ginásio José Liberatti, em Osasco.
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