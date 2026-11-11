Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Com clássicos estaduais, 5ª rodada da Superliga tem jogos no sportv2 e Ge TV

Sesc-Flamengo x Fluminense e Osasco x Sesi-Bauru destacam a rodada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 16:25
Favorite o Lance! no Google
Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26
Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26 (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

A quinta rodada da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei traz clássicos estaduais e seis confrontos com transmissão ao vivo nesta semana. As partidas acontecem entre esta quinta-feira (12) e sábado (14), com cobertura dividida entre o canal fechado Sportv2 e a plataforma digital Ge TV.

➡️Ana Cristina se diz 'mais confiante' em temporada no Fenerbahce

A programação tem início na quinta-feira com três partidas. Às 18h30, Pinheiros e Paulistano Barueri duelam na Ge TV, com locução de Vinicius Rodrigues e análises de Stephany Carvalho. No mesmo horário, o Minas recebe o Londrina no Sportv2, sob o comando de Renata Silveira na narração e Marco Freitas nos comentários. Fechando a noite, às 21h, o Sportv2 exibe o clássico carioca entre Sesc-Flamengo e Fluminense, narrado por Rodrigo Franco com comentários de Nalbert.

continua após a publicidade

Na sexta-feira, a rodada prossegue com mais dois duelos. Às 18h30, Praia Clube e Mackenzie medem forças na Ge TV, com narração de Marcelo Ferrantini e comentários de Renata Heilborn e Stephany Carvalho. Às 21h, a atração no Sportv2 é o clássico paulista entre Osasco e Sesi-Bauru, na voz de Rogério Correia e com análises de Paula Pequeno.

O encerramento da rodada acontece no sábado, às 21h, no confronto entre Brusque e Brasília, transmitido pelo Sportv2. A partida terá a narração de Rembrandt Junior e comentários de Marco Freitas.

continua após a publicidade
Time Feminino do Sesc Flamengo Celebra Vitória na Superliga de Vôlei.
Sesc RJ Flamengo bate Brasília na Superliga feminina de vôlei (Foto: Guerreiro Fotografia)

Agenda completa de transmissões da 5ª rodada

Quinta-feira, 12 de novembro

  • 18h30 – Pinheiros x Paulistano Barueri (Ge TV)
  • 18h30 – Minas x Londrina (sportv2)
  • 21h00 – Sesc-Flamengo x Fluminense (sportv2)

Sexta-feira, 13 de novembro

  • 18h30 – Praia Clube x Mackenzie (Ge TV)
  • 21h00 – Osasco x Sesi-Bauru (sportv2)

Sábado, 14 de novembro

  • 21h00 – Brusque x Brasília (sportv2)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadoras de Brusque, time da Superliga de vôlei, formam abraço coletivo com as mãos erguidas.

Vôlei

Novidade da Superliga feminina lidera estatísticas; confira

Há 8 horas
Jogadores do Sada Cruzeiro celebram ponto na Superliga contra o Vitória.

Vôlei

Cruzeiro bate Norde e volta à liderança da Superliga masculina

Há 16 horas
Jogador de vôlei da equipe Campinas Renata, sorrindo e segurando pelúcias durante celebração da Superliga.

Vôlei

VÍDEO: 'Chuva de pelúcias' marca jogo do Campinas na Superliga

Há 20 horas
A ponteira Ana Cristina, do Fenerbahce, comemora em quadra

Mais Esportes

Ana Cristina se diz 'mais confiante' em temporada no Fenerbahce

Há 1 dia
Jogadores do Campinas Sesi comemorando ponto em partida da Superliga de vôlei contra Bauru.

Vôlei

Sem Bruninho, Campinas vence clássico pela Superliga; veja resultados da rodada

Há 1 dia
Larissa Besen em ação pelo Osasco

Vôlei

Vôlei: central do Osasco aponta evolução após passagem pela Seleção

Há 4 dias