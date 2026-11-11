Com clássicos estaduais, 5ª rodada da Superliga tem jogos no sportv2 e Ge TV
Sesc-Flamengo x Fluminense e Osasco x Sesi-Bauru destacam a rodada
A quinta rodada da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei traz clássicos estaduais e seis confrontos com transmissão ao vivo nesta semana. As partidas acontecem entre esta quinta-feira (12) e sábado (14), com cobertura dividida entre o canal fechado Sportv2 e a plataforma digital Ge TV.
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A programação tem início na quinta-feira com três partidas. Às 18h30, Pinheiros e Paulistano Barueri duelam na Ge TV, com locução de Vinicius Rodrigues e análises de Stephany Carvalho. No mesmo horário, o Minas recebe o Londrina no Sportv2, sob o comando de Renata Silveira na narração e Marco Freitas nos comentários. Fechando a noite, às 21h, o Sportv2 exibe o clássico carioca entre Sesc-Flamengo e Fluminense, narrado por Rodrigo Franco com comentários de Nalbert.
Na sexta-feira, a rodada prossegue com mais dois duelos. Às 18h30, Praia Clube e Mackenzie medem forças na Ge TV, com narração de Marcelo Ferrantini e comentários de Renata Heilborn e Stephany Carvalho. Às 21h, a atração no Sportv2 é o clássico paulista entre Osasco e Sesi-Bauru, na voz de Rogério Correia e com análises de Paula Pequeno.
O encerramento da rodada acontece no sábado, às 21h, no confronto entre Brusque e Brasília, transmitido pelo Sportv2. A partida terá a narração de Rembrandt Junior e comentários de Marco Freitas.
Agenda completa de transmissões da 5ª rodada
Quinta-feira, 12 de novembro
- 18h30 – Pinheiros x Paulistano Barueri (Ge TV)
- 18h30 – Minas x Londrina (sportv2)
- 21h00 – Sesc-Flamengo x Fluminense (sportv2)
Sexta-feira, 13 de novembro
- 18h30 – Praia Clube x Mackenzie (Ge TV)
- 21h00 – Osasco x Sesi-Bauru (sportv2)
Sábado, 14 de novembro
- 21h00 – Brusque x Brasília (sportv2)
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