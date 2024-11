Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (24) e a partida será marcada pelo reencontro do Cruz-Maltino com Ramón Díaz, o primeiro após a saída em abril. O técnico argentino foi do céu ao inferno e, hoje, é uma persona non grata no clube.

continua após a publicidade

➡️ Vasco sonda situação de jogadores visando temporada de 2025

Ramón Díaz chegou ao Vasco em julho de 2023, quando a equipe tinha somente 12 pontos e estava encaminhando para o quinto rebaixamento na história do clube. O técnico foi um dos principais responsáveis pela recuperação do Cruz-Maltino. Com frases de efeito como "no va a bajar", o treinador argentino passou a ser venerado pelos vascaínos.

Em 2024, a situação mudou de figura, e Ramón Díaz deixou de ser um herói. No episódio mais recente, o técnico argentino afirmou que o Corinthians era "muito maior do que o Vasco".

continua após a publicidade

Desgaste com elenco do Vasco

Após a saída de Ramón Díaz diversos relatos vieram à tona de que o ambiente não estava bom. A permanência na elite do futebol brasileiro mascarou alguns problemas.

Muito jogadores estavam insatisfeitos pela maneira que Ramón e Emiliano Díaz geriam o grupo. Um dos problemas era de que os estrangeiros eram priorizados nas escalações.

continua após a publicidade

A rejeição era grande quando se tratava de Gary Medel. Com Ramón Díaz deixando o Vasco, o chileno, que é capitão e um dos líderes deixou o clube em seguida.

➡️ Zé Gabriel não deve retornar, e Coritiba prepara proposta

O descontentamento do elenco com Ramón Díaz chegou a ser publicamente falado. Em entrevista, o zagueiro João Victor chegou a falar que a saída do técnico "foi a melhor escolha a ser feita".

- Não senti (falta) nem um pouco. Acho que (a saída) foi a melhor escolha a ser feita, acho que não estava mais fazendo com que o grupo jogasse. Também, no meu modo de ver, ele fazia algumas escolhas erradas, mas não vou ficar entrando muito nesse mérito.

Jogadores ficaram insatisfeitos com a 'panela' de Ramón Díaz e os estrangeiros (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Pediu demissão ou foi demitido?

Essa é a principal discórdia entre o Vasco e Ramón Díaz. O clube diz que o técnico pediu demissão. O treinador argentino afirma que foi demitido no Twitter.

O fato é que a partida contra o Criciúma terminou por volta das 18h02 e, às 18h12, o Vasco se manifestou oficialmente nas redes sociais. O intervalo de 10 minutos é um mistério.

➡️ Rafael Paiva se pronuncia após declação sobre torcida do Vasco

Ramón e Emiliano foram até a sala de imprensa e deram um comunicado. Os jornalistas não puderam fazer perguntas.

- Não gostei da forma que acabou. Achei que merecíamos outro tipo de respeito, não ser demitido por Twitter, porque a gente fez muito por Vasco - disse Ramón Díaz.

Ramón Díaz saiu do Vasco após a goleada sofriada diante do Criciúma (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Disputa na Fifa

A briga entre Vasco e Ramón Díaz para ver quem está certo foi parar na Fifa. O técnico argentino ajuizou uma ação e cobra uma multa de quase R$ 30 milhões, em razão da suposta rescisão do contrato.

Na defesa, o Vasco conta com depoimentos de jogadores e funcionários do clube que estavam presentes no momento. Vale destacar que o clube está sendo representado por Juan de Dios Crespo, um conceituado advogado que já defendeu Lionel Messi contra a Fifa e Paolo Guerrero no caso de doping.

Além disso, Juan de Dios Crespo participou da negociação entre Neymar e PSG. O advogado foi o personagem que depositou 222 milhões de euros dos franceses na conta do Barcelona em 2017. Zidane, Agüero e outros clubes também são representados pelo advogado.

Juan de Dios Crespo também é advogado de Messi, Zidane, Agüero e muitas outras personalidades do futebol (Foto: Reprodução/Instagram: @ruizhuertacrespo)

Declaração polêmica

Nos últimos dias, Ramón Díaz colocou gasolina no fogo e aumentou o incêndio. Em entrevista, o técnico comparou as lutas entre Vasco e Corinthians contra o rebaixamento. O argentino cravou que o Timão é maior que o Cruz-Maltino.

Posteriormente, Ramón Díaz disse que não faltou com respeito ao Vasco. O técnico afirmou que o Cruz-Maltino "foi o clube que deu chance de vir ao Brasil".

- Primeiro que em nenhum momento faltei respeito ao Vasco, pelo contrário. Foi o clube que nos deu a chance de vir ao Brasil, que estava em uma situação muito complicada. É difícil jogar contra o rebaixamento, e nos receberam bem. Algumas coisas eu não gostei, isso faz parte do jogo.