Medel recebe rejeição de elenco do Vasco após agredir jovem da base com socos e mordida

Medél não participou das últimas duas partidas do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 16:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos pilares do Vasco em 2023, o zagueiro Medel não participou das últimas duas partidas da equipe carioca na temporada e vive momento conturbado no clube.

Fora das quatro linhas, o jogador também enfrenta dificuldades, com problemas de relacionamento com a maioria do elenco. O principal motivo desse distanciamento seria a agressão do zagueiro em Cauã Paixão, jovem de 19 anos formado nas categorias de base, em janeiro deste ano. As informações foram divulgadas pelo Ge.

No Vasco desde julho do ano passado, Medel virou o "homem de confiança" do técnico Ramón Diaz e recebeu a braçadeira de capitão. O último jogo do zagueiro pelo Cruz-Maltino foi a derrota por 4 a 0 para o Cricíuma, que marcou a despedida do treinador argentino.

Fora das partidas contra Fortaleza, pela Copa do Brasil, e Athletico, pelo Brasileirão, o jogador não recebeu minutos desde que o interino Rafael Paiva assumiu. Essa, inclusive, é a primeira vez que Medel fica no banco de reservas por opção técnica.

ENTENDA A BRIGA

No dia 31 de janeiro, o Vasco estava concentrado em Uberlândia para a partida contra o Nova Iguaçu, pela primeira fase do Campeonato Carioca. Na hora do almoço, o atacante Cauã Paixão, cria da base, entrou no elevador usando o celular e não cumprimentou Medel e o restante dos jogadores presentes.

O capitão vascaíno não gostou da atitude e agrediu o jovem com um tapa na nuca. Cauã reagiu à agressão, e os dois iniciaram uma briga no elevador. A partir do segundo tapa do chileno, o atacante se atirou na direção de Médel.

Ambos trocaram socos e precisaram ser separados pelo restantes dos atletas que estavam presentes. No meio da confusão, o zagueiro chegou a morde Cauã Paixão, que foi emprestado ao América-RN cerca de um mês após o episódio.

