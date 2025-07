De Brasília a Quito: Vasco define programação para jogo com o Del Valle

O Vasco definiu a programação para encarar a altitude de Quito na partida de ida do playoff qualificatório para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time faz clássico com o Botafogo no próximo sábado (12), em Brasília, pela 13ª rodada do Brasileirão, e viaja no mesmo dia para o Equador, onde na terça-feira (15) vai encarar o Independiente Del Valle.

O jogo com os equatorianos será no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros de altitude. Assim, a ideia da comissão técnica do Vasco é fazer um período de treinos na cidade para os jogadores se adaptarem às condições da partida.

O confronto com o Botafogo está marcado para às 18h30, no Mané Garrincha, e o Cruzmaltino fará um treino menos de 24 horas depois, já no CT da LDU, em Quito. O Vasco não divulgou a programação da próxima semana, mas é provável que outra sessão de treinos aconteça na segunda-feira (14), véspera do confronto com o Del Valle.

Após terminar a primeira fase da Copa Sul-Americana com a segunda colocação do Grupo G, atrás do Lanús, o Vasco não conseguiu classificação direta às oitavas de final da competição. Para continuar no torneio, o time terá que bater os equatorianos, que ficaram em terceiro lugar no Grupo B da Libertadores. River Plate e Universitario avançaram na principal competição do continente.

Elenco do Vasco não terá folga até jogo com o Del Valle

A programação do Vasco até o jogo com o Independiente Del Valle prevê atividades todos os dias. O time irá treinar no CT Moacyr Barbosa todas as manhãs até sexta-feira (11). À tarde, o grupo viaja a Brasília.

No sábado, o Vasco encara o Botafogo e na sequência viaja ao Equador. No dia seguinte, treina à tarde no CT da LDU.