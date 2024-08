João Victor fala sobre saída de Ramón Díaz do Vasco: ‘Melhor escolha a ser feita’

João Victor, jogador do Vasco, durante partida contra o Vitória, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 18:57 • Rio de Janeiro

O zagueiro João Victor falou sobre a saída do técnico Ramón Díaz do Vasco logo no início do Campeonato Brasileiro em entrevista ao canal Mário Coelho Vasco, divulgada nesta quinta-feira (15). O jogador era pouco utilizado pelo argentino e não escondeu seu sentimento em relação ao ex-treinador.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo João Victor, Ramón tinha escolhas erradas e descreveu a saída como uma decisão acertada.

— Não senti nem um pouco (a saída de Ramón Díaz). Acho que foi a melhor escolha a ser feita. Não tava fazendo mais com que o grupo jogasse. No meu modo de ver fazias escolhas erradas. Mas, não vou ficar entrando muito nesse mérito aí.

A família Díaz deixou o comando do clube Cruz-Maltino após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma em São Januário. Agora, a equipe comandada por Rafael Paiva tem a chance de enfrentar o Tigre novamente no segundo turno do Brasileirão. Apesar de não ter jogado a partida, o zagueiro revelou indignação com a goleada sofrida.

Última partida de Ramón e Emiliano Díaz pelo Vasco foi na quarta rodada do Brasileirão, contra o Criciúma, em São Januário. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

– Sem dúvida, esse jogo contra o Criciúma foi um jogo que, para mim, mesmo eu não jogando, foi um dos mais vergonhosos. Acho que, com todo o respeito ao Criciúma, o Vasco é muito grande, a gente não podia ter perdido esse jogo de 4 a 0 em casa. A gente vai para lá (Heriberto Hülse), sem dúvidas, não é nem buscando a vingança de ganhar de 4 a 0, mas para buscar os três pontos a todo custo. Para continuar crescendo na tabela, acumulando vitórias. Que a gente realmente sinta que a vitória é uma coisa normal para a gente, não uma coisa esporádica, que acontece a cada três jogos. Não. Acostumar a vencer para que o grupo tenha esse espírito vitorioso e que a gente cresça cada vez mais", disse.

O Vasco volta à campo neste domingo (15), contra o Criciúma, a partir de 16h (Brasília) no estádio Heriberto Hülse. O clube da Colina, neste momento, ocupa a 10ª posição com 27 pontos, enquanto o Tigre está na 15ª posição, com 24.