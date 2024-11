Rafael Paiva se pronuncia após declação sobre torcida do Vasco

Após a derrota de 1 a 0 para o Internacional, pela 34ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (21), em São Januário, o técnico Rafael Paiva falou sobre as vaias da torcida do Vasco ao fim da partida. O treinador fez uma cobrança por apoio e afirmou que "não vê nenhuma torcida vaiar mais jogadores que a torcida cruz-maltina".

A derrota para o Colorado foi a terceira derrota seguida do Cruz-Maltino e simbolizou o fim de uma invencibilidade na Colina Histórica que estava perto de completar sete meses. Durante coletiva de imprensa, Paiva saiu em defesa de Léo e Pablo Galdames, jogadores muito criticados em São Januário.

— Acho que a gente conseguiu competir. Os últimos dois jogos, contra Botafogo e Fortaleza, nos incomodou demais, a gente não conseguiu competir, tomamos aquela quantidade de gols (três em cada jogo) porque a gente saiu muito da nossa característica. Sabemos que temos que competir para equilibrar jogos, fazer jogos melhores e era o que nos levou até onde estávamos na tabela. A gente competiu bem contra o Inter, conseguimos fazer um jogo equilibrado, principalmente no primeiro tempo. No início do segundo tempo a gente até conseguiu jogar, teve um momento que tivemos que trocar para tentar entrar no jogo de novo

Depois de uma reação negativa dos torcedores nas redes sociais após a declaração. O treinador se desculpou pela fala, nesta sexta-feira (22), e pediu o apoio dos vascaínos para os quatro jogos restantes no campeonato nacional.

– A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem um recorte minha na coletiva chamou atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma.

– Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós (torcida + grupo) respondemos da melhor forma. Temos quatro jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio deste torcedor é fundamental neste processo, como foi ao longo de toda a história do clube e desta temporada. Sei do privilégio de vestir essas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor e para o que o Vasco merece.

Rafael Paiva, técnico do Vasco, durante partida contra o Juventude, em São Januário, pelo campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco ocupa a 10ª posição, com 43 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, 11º colocado, e encara o Corinthians, no próximo domingo (24), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão, em confronto direto pela nona posição da tabela.

