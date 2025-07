Começou a última semana cheia de treinamentos. A temporada do Vasco será retomada no final de semana e dará início a uma maratona de partidas em um mês. O primeiro jogo é um clássico contra o Botafogo às 18h30 de sábado (12), no Estádio Mané Garrincha.

Durante o mês de julho, o Vasco terá seis jogo dentro de 20 dias. Além disso, o elenco fará quatro viagens neste período: Brasília, Quito, Porto Alegre e Maceió.

Ao todo, o grupo vai viajar 11.431 quilômetros. Veja as distâncias aproximadas abaixo.

Data e horário Partida Distância (aproximada) Local Competição 12 de julho (sábado) às 18h30 Vasco x Botafogo 1.166 km Mané Garrincha Brasileirão 15 de julho (terça-feira) às 21h30 Independiente del Valle x Vasco 6.614 km Estádio Olímpico Atahualpa Sul-Americana 27 de julho (domingo) às 18h30 Internacional x Vasco 1.571 km Beira-Rio Brasileirão 30 de julho (quarta-feira) às 19h CSA x Vasco 2.080 km Rei Pelé Copa do Brasil

Preparação prejudicada

O Vasco teve a preparação prejudicada na intertemporada. Isso porque o jogo que faria contra o Montevideo Wanderes foi cancelado. Até o momento, este era o único amistoso que o Cruz-Maltino tinha agendado.

O cancelamento prejudicou, sobretudo, um dos reforços caseiros que poderia ter os primeiros minutos com Fernando Diniz. Trata-se de David. O atacante estava relacionado e viajaria com o elenco para enfrentar o Montevideo Wanderers, em Natal.

Por outro lado, Estrella estava fora da lista de relacionados. Mesmo estando clinicamente apto à disposição de Diniz, o clube prega cautela quanto ao retorno do meia em razão do longo período em inatividade.

Treinando desde o dia 23 de junho, o Vasco volta a jogar e faz logo um clássico. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo no dia 12 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após enfrentar o rival, a equipe entrará em campo contra o Independiente Del Valle, na terça-feira, dia 15 de julho, em Guayaquil, válido pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana.