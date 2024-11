Ainda enfrentando dificuldades para se firmar no time titular do Vasco, Philippe Coutinho tem sido um grande "pré-frio" para o clube, que enfrenta dificuldades para ganhar com ele em campo. Mas, apesar do retrospecto bastante negativo, a torcida do Vasco saiu em defesa do jogador após a derrota contra o Internacional por 1 a 0, em São Januário, alegando que o meia fez uma boa partida, mas foi prejudicado pela fragilidade tática e técnica do time.

continua após a publicidade

➡️ Não é Rafael Paiva: internautas elegem culpado por má fase do Vasco

“Coutinho cansou rápido !”



Galera não entende que esse time merda , onde a bola bate e volta toda hora ,O MEIA SOFRE . Ele se mata voltando pra recompor e não dar espaço , isso tem um custo . Se essa merda de time propusesse jogo, ele se desgastaria muito menos. https://t.co/wIRfqsQdws — SerenoCRVG (@Serenocrvg) November 22, 2024

O cara colocou o Vegetti na cara do goleiro adiantado, e a culpa é dele.



Fico imaginado o Lionel Messi no Vasco. Ia ser chamado de morto e de bagre.



Coutinho criou as 2 chances de perigo do Vasco (Hugo Moura e Vegetti).



Torcida mongolóide. https://t.co/36TPpa6UHG — Matheus Giuberti (@Giuberti10Mr) November 22, 2024

Passe consciente do Coutinho, mas o Vegetti se atrapalhou todo com a bola!



Inclusive, o Coutinho entrou bem no jogo, mas é muito complicado quando ele dar um passe redondo e só volta pedrada.pic.twitter.com/2op3v4xtCx — Plantão Vascaíno (@plantaovascain0) November 22, 2024

Pra ter Coutinho e/ou Payet em 2025 tem que dar um time pra eles. Numa boa, o Coutinho movimentando pra caralho, deu uma bola pro Vegetti, ele se embolou com a bola. Deu pro Piton, ele errou um passe de 25cm. Deu a bola no Emerson e ele errou um passe LIVRE, passe de 40cm. — Pedro Henrique (@ph_caixeiro) November 22, 2024

O que vem pela frente?

A derrota contra o Internacional distancia o Vasco do sonho de jogar a Libertadores em 2025. Agora o Cruz-Maltino passa a ocupar a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Corinthians, em um reencontro tenso com seu ex-treinador Ramón Díaz, que recentemente deu declarações polêmicas sobre o clube. O Cruz-Maltino viaja até São Paulo, onde joga com o Timão às 16h de domingo (24), na Neo Química Arena.