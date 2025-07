O atacante Adson, do Vasco da Gama, fraturou a tíbia da perna direita depois de uma dividida no treino realizado na manhã desta segunda-feira (7). O clube comunicou a lesão, mas não informou prazo para recuperação.

A pancada aconteceu no CT Moacyr Barbosa, onde o elenco se prepara para o retorno da pausa para o Mundial de Clubes. Gustavo Caldeira, médico Coordenador do DESP, se manifestou sobre a lesão em áudio enviado à imprensa.

- Ele fez um trauma direto em uma numa região que ele já tinha um calo ósseo promovido pela consolidação da fratura anterior, mas com o golpe, com o trauma, a perna direita fez um mecanismo de alavanca, levando a uma fratura direta na perna direita - começou Gustavo

- Ele vai passar por um procedimento cirúrgico novamente para consolidação de uma fratura nova. Essa fratura é um pouquinho diferente da fratura por estresse. É uma fratura aguda, uma fratura completa, e o tratamento também é diferente. Entendendo o momento difícil do Adson, o clube enviou um médico, um psicólogo para dar suporte completo para minimizar o trauma nesse momento - completou o médico.

Confira nota do Vasco pela lesão de Adson

"O Vasco da Gama informa que o atleta Adson sofreu uma fratura da tíbia direita após uma dividida no treinamento desta segunda-feira (7), no CT Moacyr Barbosa."

Adson completou 50 jogos pelo clube em junho e já teve fratura na tíbia

Em agosto de 2024, durante uma partida contra o Athletico, pelo Campeonato Brasileiro, foi constatada uma fratura da tíbia de Adson, do Vasco, por estresse, e o mesmo optou por passar por cirurgia para corrigir a lesão. Agora, a fratura foi total, mas também foi na tíbia da perna direita.

Adson completou 50 jogos com a camisa do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no dia 13 de junho, no Morumbi. O atacante chegou ao clube em janeiro de 2024, vindo do Nantes, da França, e alcançou a marca ao entrar no segundo tempo da partida.

Aos 24 anos, Adson soma atuações por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, com desempenho sólido e versatilidade em campo. Até aqui, são quatro gols marcados e uma assistência com a camisa cruz-maltina.

Na primeira temporada pelo Vasco, Adson entrou em campo em 34 partidas e viveu boa fase antes de uma lesão na tíbia interromper o ritmo. Mesmo jogando apenas até setembro de 2024, teve destaque no Brasileirão, com 20 partidas (14 como titular), 88% de acerto nos passes, 22 passes decisivos e 79 disputas de bola vencidas. Também foi o vice-líder do elenco em dribles certos por jogo (1,5).

Após sete meses afastado, Adson retornou aos gramados na estreia do Brasileirão 2025, diante do Santos, e tem reencontrado seu espaço na equipe. Na atual temporada, soma 16 jogos, sendo 10 pelo Brasileirão, com 87% de aproveitamento nos passes e quatro passes decisivos. Pela Copa do Brasil, o atacante foi fundamental na classificação contra o Operário, ao marcar um dos gols na disputa por pênaltis. Já na Sul-Americana, atuou em cinco partidas e contribuiu com segurança na campanha que levou o Vasco aos playoffs de oitavas de final.