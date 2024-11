Desempenho de Rafael Paiva à frente do Vasco cai após arrancada inicial

O trabalho de Rafael Paiva chegou a encantar a torcida do Vasco no segundo semestre deste ano. O time alcançou a semifinal da Copa do Brasil e, em determinado momento, deu indicativo de que poderia brigar por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. Mas o bom desempenho foi perdendo força, assim como o prestígio do treinador; com três derrotas seguidas no campeonato, Paiva está praticamente fora dos planos para a próxima temporada.

A derrota de quinta-feira por 1 a 0 para o Internacional, no São Januário, foi a primeira em casa desde abril, mas o retrospecto recente já vinha sendo ruim. Sob Rafael Paiva, o Vasco venceu apenas duas vezes nas últimas 13 partidas. No período, foram seis derrotas e cinco empates.

O desempenho contrasta com aquele visto no início do trabalho, quando assumiu o time a partir da demissão do português Álvaro Pacheco, em junho. Nas primeiras 19 partidas, Paiva levou o Vasco a dez vitórias e seis empates, com apenas três derrotas. No período, o time chegou a acumular uma sequência de dez partidas sem perder.

O time também perdeu poder de fogo. Nas três últimas partidas, o Vasco não marcou um único gol. Em compensação, foi vazado sete vezes.

Rafael Paiva passa por mau momento no comando do Vasco (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Torcida perde a paciência com Rafael Paiva

Os resultados fizeram o torcedor vascaíno perder a paciência. Houve muitas vaias no jogo com o Inter, e ao final o treinador foi bastante xingado em São Januário. Na entrevista coletiva, Rafael Paiva demonstrou não ter assimilado completamente as reclamações, apesar de reconhecer que era alvo fácil delas.

— O Vasco já vaiou o Dinamite, quem sou eu para achar que não vou ser vaiado? Faz parte da profissão — declarou o treinador, na mesma entrevista em que se demonstrou contrariado com os apupos da torcida aos jogadores.

— Eu não vejo uma torcida vaiar mais jogadores do que a torcida do Vasco. Eu já falei algumas vezes aqui, o exemplo do Gabriel Pec e do Luca Orellano, que eram jogadores vaiados aqui e estão sendo destaques na MLS.