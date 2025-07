Vasco recebe primeiro-ministro do Vietnã em tour de São Januário

O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, visitou São Januário junto da comitiva e fez um tour no estádio do Vasco. O grupo foi recebido pelo 2º vice-presidente geral cruz-maltino, Renato Brito, e Luis Manuel Rebelo Fernandes, que é secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Lula, além de presidente do Conselho de Beneméritos do clube.

Pham Minh Chinh está no Rio de Janeiro para o encontro da cúpula do BRICS. O Vietnã não é um dos fundadores, mas faz parte dos bloco como país parceiro. O primeiro-ministro foi a São Januário acompanhado da esposa, Le Thi Bich Tran, e ganhou camisas personalizadas do Vasco.

O Vasco, por sua vez, ganhou camisas do Hanoi FC. O clube é um dos principais times do Vietnã.

Confira registros do primeiro-ministro do Vietnã em Sâo Januário, estádio do Vasco:

Primeiro-ministro do Vietnã fez uma visitou São Januário (Foto: Divulgação/VNA Photo)

