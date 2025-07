Vegetti: ‘O clima aqui no Vasco mudou muito’

Capitão e principal referência no Vasco, o atacante Vegetti demonstra confiança para o segundo semestre do time. Classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil, ainda viva na Copa Sul-Americana e fazendo uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo no sábado (12), quando faz clássico com o Botafogo no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. E, de acordo com Vegetti, num ambiente melhor do que aquele dos últimos meses.

continua após a publicidade

➡️De Brasília a Quito: Vasco define programação para jogo com o Del Valle

— Estamos muito contentes, muito confiantes com o trabalho que estamos fazendo, com a sincronia que a gente tem com o corpo técnico. O clima, o ambiente que se respira aqui dentro, mudou muito. A gente tem muita fé, muita esperança de que faremos um segundo semestre muito bom — declarou o atacante, à Vasco TV.

O time fez um primeiro semestre irregular, que culminou com a queda do técnico Fábio Carille no início de maio. Fernando Diniz foi contratado na sequência, que em sete jogos soma três vitórias, um empate e três derrotas — números igualmente razoáveis, mas que incluem uma vitória com autoridade por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, e outra por 3 a 0 sobre o Melgar, em São Januário, que colocou o Vasco nos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana.

continua após a publicidade

— Sabemos que a segunda parte do ano é muito difícil, mas também é muito importante para o clube, para todo mundo. Temos muitos jogos, mas a gente se preparou bem. Viemos de três semanas de muito trabalho, intenso, trabalhando com o professor (Fernando Diniz), com toda a sua comissão, entendendo cada vez mais o que ele pede dentro do campo — disse Vegetti.

Vegetti quer vitória do Vasco sobre o Botafogo por embalo

A melhor compreensão sobre o estilo de jogo de Diniz faz com que o atacante tenha confiança para a retomada do calendário. E, na avaliação do atacante, uma vitória no clássico com o Botafogo tem potencial para embalar o Vasco.

continua após a publicidade

— O mais importante é ganhar, ganhar o jogo. Voltar desta intertemporada ganhando vai ser muito bom para a gente — ponderou Vegetti.

— É muito importante para nós começar com os três pontos, porque depois a gente tem um jogo pela Sul-Americana no Equador, que também vai ser muito difícil. Tudo o que vier daqui pra frente vai ser muito difícil para nós, mas a gente se preparou muito bem.