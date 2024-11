Após cinco anos afastado da emissora, o Campeonato Carioca voltará a ser exibido pela TV Globo em 2025. Além dos canais Globo (TV aberta, SporTV e Premiere), a Band segue com os direitos de transmissão da competição.

A emissora carioca fechou com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), e o contrato deve ser assinado nos próximos dias. A informação é do portal "MKT Esportivo".

A Rede Globo acertou a compra dos direitos de transmissão do Cariocão 2025 (Foto: Reprodução)

Divisão dos direitos de transmissão em 2024

TV aberta - Band e SBT*

TV fechada - BandSports e SporTV*

Streaming - GOAT e CazéTV*

Pay-per-view: Premiere*

* Apenas jogos do Vasco como mandante

As empresas só não tinham os direitos dos jogos do Cruz-Maltino como mandante, que foram exibidos no SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (streaming) e Premiere (PPV).

Divisão dos direitos de transmissão em 2023

TV aberta - Band

Internet - Site da Band, Bandplay e CariocãoTV (YouTube)

TV fechada - BandSports

​Jogos de Botafogo e Vasco como mandantes - Cazé TV (YouTube e Twitch)

Jogos de Flamengo, Fluminense os pequenos como mandantes - Dale (aplicativo)