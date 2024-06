Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 17:48 • Rio de Janeiro

O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (13), que chegou a um acordo com o zagueiro Gary Medel, de 36 anos, para rescisão do contrato em acordo com o atleta. O chileno está a caminho do Boca Juniors, onde vai assinar até dezembro de 2025. O time argentino já anunciou o retorno do defensor após 13 anos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No Vasco desde julho de 2023, Medel atuou em 34 partidas, mas não marcou gols. No ano passado, foi um dos pilares da equipe que escapou do rebaixamento na última rodada.

+ Medel de saída do Vasco: relembre a passagem do chileno pelo clube em cinco atos

Zagueiro é interesse antigo de Riquelme

Em março deste ano, após uma derrota para o Unión Santa Fé, o presidente Riquelme já havia dado uma declaração sonhando com o retorno do defensor.

- Falamos com muitos jogadores. Com aqueles que foram meus companheiros, continuo tendo uma boa relação. Faz um ano que estamos esperando a possibilidade de uma vaga e chegou um momento em que o tempo estava acabando, mas tenho uma relação de toda a vida com Gary Medel e disse a ele que não havia a possibilidade de abrir o espaço. Ele morre de vontade de voltar a jogar aqui. Foi aí que perdemos a chance de contar com ele-, explicou Riquelme.