Fã faz tatuagem com rosto de Thiago Galhardo; veja imagem

O futebol vai muito além das quatro linhas, um gol, e 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Neste domingo (6), uma fã do jogador Thiago Galhardo provou isso fazendo uma tatuagem com o rosto do jogador nas suas costas.

Além da tatuagem, a jovem raspou uma parte do cabelo com as iniciais do nome do jogador "TG". Tudo isso aconteceu na própria casa do jogador, e com a presença do ídolo, de acordo com a publicação do tatuador.

Thiago Galhardo, que tem passagens por clubes como Vasco, Internacional, Botafogo e Seleção Brasileira, atualmente disputa a Série D pelo Santa Cruz. Veja a foto da tatuagem e a publicação do tatuador nas redes sociais.

Fã tatuou o rosto de Thiago Galhardo (Foto: Reprodução redes sociais)

Craque no Santa Cruz

Thiago Galhardo, 35 anos, é a principal contratação do Santa Cruz para a temporada. Ele veio do Goiás, clube que disputou a Série B no ano passado.

Nesta temporada, ele fez doze jogos com a camisa tricolor. Dois pelo Campeonato Pernambucano, nas semifinais contra o Sport, e dez pela Série D. No total, o experiente atleta tem cinco gols e nenhuma assistência. A última partida foi contra o América de Natal, neste domingo.

Revelado pelo Bangu, o atacante tem passagens por Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Vasco, Ceará, Internacional e Fortaleza, além do Celta de Vigo, da Espanha, e outras equipes brasileiras.