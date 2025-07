Por onde anda Jorginho Paulista, ex-lateral do Vasco?

Jorginho Paulista nasceu em 20 de fevereiro de 1980, em São Paulo. Revelado nas categorias de base do Palmeiras em 1996, teve ascensão meteórica ao conquistar o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira em 1997, ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Antes mesmo de estrear como profissional, foi contratado pelo PSV Eindhoven, da Holanda, onde teve pouco tempo em campo e dificuldades para se adaptar ao futebol europeu. O Lance! te conta por onde anda Jorginho Paulista.

Sem sequência no clube holandês, retornou ao Palmeiras em 1999. No entanto, com Júnior como titular absoluto da lateral esquerda, Jorginho pouco foi utilizado. A falta de espaço o levou a buscar novas oportunidades na Europa, assinando com a Udinese, da Itália, onde novamente encontrou dificuldades para se firmar.

O auge da carreira no Vasco e os títulos em 2000

Em 2000, após breve passagem pelo Atlético-PR, foi emprestado ao Vasco da Gama, onde finalmente viveu seu grande momento. No clube carioca, brilhou como titular absoluto na lateral-esquerda e foi peça importante nas conquistas da Copa Mercosul e da Copa João Havelange (Brasileirão de 2000). Suas atuações rápidas e decisivas conquistaram a torcida e o colocaram de volta no radar do futebol internacional.

Esse desempenho o levou ao tradicional Boca Juniors, em 2001. No entanto, novamente não conseguiu se firmar no exterior. Em 2002, voltou ao Brasil para defender o Cruzeiro, onde foi cobrado pela torcida ao ser comparado ao ídolo Sorín, recém-negociado. A pressão afetou seu rendimento e o levou a outra mudança de clube no mesmo ano.

Passagens por São Paulo, Botafogo e o retorno ao exterior

No segundo semestre de 2002, Jorginho Paulista assinou com o São Paulo, onde revezou com Gustavo Nery na lateral-esquerda. Apesar de bons momentos, não manteve regularidade e deixou o Tricolor no ano seguinte. Em 2004, vestiu a camisa do Botafogo, disputando a Série B, antes de ser novamente contratado pelo Vasco. No retorno a São Januário, não conseguiu reeditar o sucesso da primeira passagem.

Entre 2006 e 2009, passou por uma série de clubes nacionais e internacionais: Pumas (México), Tianjin Teda (China), Paulista, Bragantino, Campinense, Real Salt Lake (EUA), entre outros. Sua trajetória tornou-se marcada por constantes mudanças e passagens curtas, sem estabilidade ou destaque prolongado.

Os últimos anos como jogador e o início de uma nova vida para Jorginho Paulista

Em 2010, Jorginho Paulista atuou no Duque de Caxias, e em 2011 voltou ao Distrito Federal para defender o Ceilândia, onde chegou a ser testado no meio-campo. No mesmo ano, teve uma breve experiência no futebol croata, pelo NK Lučko, antes de retornar ao Brasil. Em 2012, vestiu a camisa do Marcílio Dias, e depois foi para o Flamengo-PI, clube do estado onde fixou residência nos anos seguintes.

Ainda passou por Noroeste, Moto Club e Audax Rio, encerrando a carreira em 2014, após quase duas décadas como jogador profissional.

Por onde anda Jorginho Paulista?

Após encerrar sua carreira como atleta, Jorginho Paulista se estabeleceu em Teresina, capital do Piauí. Longe dos grandes centros do futebol, passou a atuar em projetos voltados ao desenvolvimento de jovens atletas, apoiando categorias de base e iniciativas esportivas na região.

Com larga experiência no futebol brasileiro e internacional, o ex-lateral compartilha sua vivência com jovens em formação, sempre buscando abrir caminhos para futuros talentos. Apesar de manter perfil discreto e longe dos holofotes da grande mídia, Jorginho continua presente no cenário esportivo local e é frequentemente convidado para eventos relacionados ao esporte.

Clubes em que Jorginho Paulista atuou