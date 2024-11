Zé Gabriel não deve retornar ao Vasco, e Coritiba prepara proposta

Vasco não deve contar com Zé Gabriel para o próximo ano. O Coritiba, clube para o qual o volante foi emprestado, prepara proposta para manter o jogador. Além disso, ele despertou interesse de um clube asiático, e o jogador irá analisar as duas possibilidades antes de definir o seu destino em 2025.

Apesar de ter contrato com o Cruz-Maltino até o final do próximo ano, é pouco provável que o atleta retorne ao Rio de Janeiro. Segundo apuração do Lance!, a tendência é que Zé Gabriel siga no Coritiba, clube ao qual se adaptou bem, virou homem de confiança e teve boas atuações durante a Série B. Os termos da nova oferta do Coxa Branca ainda não foram definidos.

Números de Zé Gabriel

Zé Gabriel chegou ao Vasco em 2022, vindo do Internacional. Entrou em campo em 74 partidas, com um gol marcado. Em maio deste ano, o volante teve o vínculo com o clube renovado até o fim de 2025, mas foi emprestado três meses depois, em agosto.

Ao todo, Zé Gabriel disputou 16 partidas pelo Coritiba na Série B, tendo marcado um gol e contribuído com uma assistência. Ele chegou ao clube no meio da Série B, após ter disputado o Campeonato Carioca e parte do Brasileirão pelo Vasco.

