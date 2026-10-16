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Vasco x Boca Juniors: conheça o árbitro para a semifinal no Maracanã

Árbitro venezuelano tem histórico polêmico com o time argentino

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 19:05
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Jesus Valenzuela apitará Vasco x Boca Juniors
Jesus Valenzuela apitará Vasco x Boca Juniors (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

A Conmebol definiu o venezuelano Jesús Valenzuela como árbitro para apitar Vasco x Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã. O Vasco chega ao jogo de volta em vantagem, após vencer o duelo de ida na Bombonera por 1 a 0.

O árbitro chega ao duelo com um histórico de polêmicas com o Boca Juniors. Em duas ocasiões diferentes, as decisões do venezuelano geraram reclamações do time argentino. Dias atrás, o árbitro uruguaio apitou o confronto entre Corinthians e Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores. Relembre:

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Comissão de arbitragem para Vasco x Boca Juniors

Árbitro: Jesus Valenzuela
Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno
VAR: Juan Soto, Alberto Ponte e Angel Arteaga

Jesus Valenzuela apitará Vasco x Boca Juniors
Jesus Valenzuela apitará Vasco x Boca Juniors (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Relembre as polêmicas de Jesus Valenzuela

Nesta temporada, Valenzuela apitou o jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro, pela fase de grupos da Libertadores, na Bombonera. A partida terminou 1 a 1 e deixou os argentinos insatisfeitos com duas decisões: a anulação de um gol de Merentiel por toque no braço e a não marcação de um possível pênalti em toque no braço de Lucas Romero, aos 47 minutos do segundo tempo.

Em 2024, Valenzuela apitou um Boca Juniors x Fortaleza que também foi cercado de reclamações na Bombonera. Naquela oportunidade, os jogadores argentinos reivindicaram dois pênaltis não marcados.

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Currículo do árbitro

Apesar das polêmicas, o venezuelano tem um currículo de peso. Em 2026, apitou o jogo entre França e Inglaterra pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, além das finais Sul-Americana 2020 e 2023.

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