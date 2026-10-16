Vasco x Boca Juniors: conheça o árbitro para a semifinal no Maracanã
Árbitro venezuelano tem histórico polêmico com o time argentino
A Conmebol definiu o venezuelano Jesús Valenzuela como árbitro para apitar Vasco x Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã. O Vasco chega ao jogo de volta em vantagem, após vencer o duelo de ida na Bombonera por 1 a 0.
O árbitro chega ao duelo com um histórico de polêmicas com o Boca Juniors. Em duas ocasiões diferentes, as decisões do venezuelano geraram reclamações do time argentino. Dias atrás, o árbitro uruguaio apitou o confronto entre Corinthians e Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores. Relembre:
➡️ Martelo batido! Vasco x Boca Juniors será no Maracanã
Comissão de arbitragem para Vasco x Boca Juniors
Árbitro: Jesus Valenzuela
Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno
VAR: Juan Soto, Alberto Ponte e Angel Arteaga
Relembre as polêmicas de Jesus Valenzuela
Nesta temporada, Valenzuela apitou o jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro, pela fase de grupos da Libertadores, na Bombonera. A partida terminou 1 a 1 e deixou os argentinos insatisfeitos com duas decisões: a anulação de um gol de Merentiel por toque no braço e a não marcação de um possível pênalti em toque no braço de Lucas Romero, aos 47 minutos do segundo tempo.
Em 2024, Valenzuela apitou um Boca Juniors x Fortaleza que também foi cercado de reclamações na Bombonera. Naquela oportunidade, os jogadores argentinos reivindicaram dois pênaltis não marcados.
Currículo do árbitro
Apesar das polêmicas, o venezuelano tem um currículo de peso. Em 2026, apitou o jogo entre França e Inglaterra pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, além das finais Sul-Americana 2020 e 2023.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Tudo sobre
Vasco
Curopos analisa título do Brasileirão do Vasco sub-20: 'Foi um processo de evolução'Há 2 horas
Onde Assistir
São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Vasco
Com Loide Augusto, Vasco viaja para São Paulo; veja os relacionadosHá 4 horas
Vasco
Após susto, Colidio treina normalmente e deve estar disponível para São Paulo x VascoHá 7 horas
Futebol Nacional
Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreiraHá 9 horas
Colunas
Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a AméricaHá 11 horas
Mais LANCE!