Martelo batido! Vasco x Boca Juniors será no Maracanã

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Luis Felipe Salomão, não conheceu do pedido da Fla-Flu Serviços S.A. para suspender a decisão que determinou a realização de Vasco x Boca Juniors no Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 21h30. O consórcio formado pelos rivais cariocas alegava que a partida poderia comprometer o estado do gramado, devido à sequência de jogos.

O ministro, porém, entendeu que a empresa não tinha legitimidade para apresentar esse tipo de pedido ao STJ, por não atuar diretamente na defesa do interesse público. Também considerou que não foram demonstrados concretamente riscos graves à ordem ou à segurança públicas. Portanto, a decisão final do STJ é de que a partida será disputada no Maracanã.

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No sábado (10), o Vasco iniciou a venda de ingressos e rapidamente esgotou a carga de mandante para o duelo contra o Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana.

É importante lembrar que o Vasco não pode jogar a semifinal da Sul-Americana em São Januário porque o estádio não atende à capacidade mínima de 30 mil torcedores exigida pela Conmebol.

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O Vasco venceu o Boca Juniors no jogo de ida por 1 a 0 na Bombonera (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

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