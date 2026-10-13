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Vasco x Boca: Conmebol se irrita com impasse e poderá levar jogo para o Paraguai

Realização da semifinal no Rio é incerta; por ora, Justiça dá razão ao Vasco

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 14:15
Atualizado há 0 minutos
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Foto do Estádio do Maracanã tirada do nível do gramado
Jogo no Maracanã é motivo de impasse (Foto: Daniel Brasil/Maracanã)

A Conmebol notificou o Vasco e a CBF nesta terça-feira (13) dando um ultimato em relação ao jogo da volta da semifinal da Copa Sul-Americana, entre Vasco e Boca Jrs: caso haja nova decisão judicial tirando a partida do Maracanã, a entidade sul-americana fará o jogo no Paraguai.

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No início da manhã, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) voltou a determinar que a partida entre Vasco e Boca Jrs, marcado para 20 de outubro, seja realizada no Maracanã. A decisão, assinada por volta das 7h10 pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, levou em conta fatores relacionados à organização do evento, especialmente a segurança pública e a proximidade da data do confronto.

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A nova determinação do TJ-RJ foi a terceira em relação à realização do confronto no Maracanã em menos de quatro dias. Uma disputa por liminares no tribunal tem acontecido diariamente desde a semana passada, colocando de um lado o interesse do Vasco em sediar a partida, e do outro o consórcio formado por Flamengo e Fluminense se opondo.

A Conmebol havia dado prazo até o meio-dia desta terça-feira para que o Vasco indicasse o local do jogo. O clube se apoiou na determinação do Órgão Especial do TJ-RJ para sustentar a realização no Maracanã. No sábado (10), o clube iniciou a venda de ingressos e mais de 46 mil foram comercializados para a partida no Rio. Mas há a promessa de que o consórcio que administre o estádio tente derrubar mais uma vez a decisão da Justiça do Rio. E, caso isso ocorra, a confederação sul-americana já notificou CBF e Vasco de que a partida será transferida para o Paraguai.

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Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Jogo do Vasco com o Boca Jrs no Maracanã segue ameaçado (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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